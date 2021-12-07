Президент Сполучених Штатів Джо Байден говоритиме із Володимиром Зеленським після дзвінка з Путіним. Таке заявили в українському МЗС. Напередодні вже відбулася розмова Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За словами українського президента, сторони узгодили позиції та домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Нагадаю, раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну. Серед іншого, може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.