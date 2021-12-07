Рада ЄС на рік продовжила санкції проти низки країн [ Редактировать ]
"За серйозні порушення людських прав" - Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти низки країн. Обмеження стосуватимуться 14 фізичних і чотирьох юридичних осіб із Росії, Північної Кореї, Китаю, Лівії, Південного Судану й Еритреї. У ЄС наголосили - порушення прав людини, де б вони не відбувалися, засуджують. І, в разі необхідності, запровадять нові обмеження.
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У спільній заяві вони закликали Мінськ припинити нелегальну міграцію до ЄС та політичні репресії в країні.
Ці гроші надійдуть у межах новоствореного Європейського фонду миру.
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Ці гроші надійдуть у межах новоствореного Європейського фонду миру.