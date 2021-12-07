"За серйозні порушення людських прав" - Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти низки країн. Обмеження стосуватимуться 14 фізичних і чотирьох юридичних осіб із Росії, Північної Кореї, Китаю, Лівії, Південного Судану й Еритреї. У ЄС наголосили - порушення прав людини, де б вони не відбувалися, засуджують. І, в разі необхідності, запровадять нові обмеження.