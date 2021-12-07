Зростає кількість жертв виверження вулкану в Індонезії [ Редактировать ]
До 15 зросла кількість загиблих унаслідок виверження вулкана в Індонезії. Ще понад пів сотні осіб - травмовані. Вулкан Семеру прокинувся два дні тому. За цей час зруйнував тисячі будівель, пошкодив мости й автошляхи. Попелом вкрило кілька сусідніх сіл. Відтоді на місцях тривають рятувально-пошукові роботи. Нині приблизно 30 осіб - вважають зниклими безвісти. Семеру - один зі 120 активних вулканів в Індонезії. Востаннє його виверження фіксували в січні, тоді минулося без жертв.
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