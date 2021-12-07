Дармові татуювання для фанів дарує бразильський футбольний клуб [ Редактировать ]
Дармові татуювання для фанів дарує бразильський футбольний клуб "Атлетико Мінейро". Так команда відсвяткувала перемогу в чемпіонаті країни, вперше за 50 років. Акцію провели в рідному місті клуба - Белу-Оризонті - на стадіоні. Залучили 30 тату-майстрів. Уболівальникам пропонували чотири варіанти малюнка - зображення трофею або арени; півень, талісман клубу; або слова "Півень переміг". Охочих виявилося багато, люди годинами стояли під дощем у черзі.
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