Дармові татуювання для фанів дарує бразильський футбольний клуб "Атлетико Мінейро". Так команда відсвяткувала перемогу в чемпіонаті країни, вперше за 50 років. Акцію провели в рідному місті клуба - Белу-Оризонті - на стадіоні. Залучили 30 тату-майстрів. Уболівальникам пропонували чотири варіанти малюнка - зображення трофею або арени; півень, талісман клубу; або слова "Півень переміг". Охочих виявилося багато, люди годинами стояли під дощем у черзі.