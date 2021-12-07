У МОЗі повідомляють про зменшення інфікувань на ковід в Україні [ Редактировать ]
Київ та ще вісім областей від сьогодні офіційно вийшли із зони суворих карантинних обмежень. За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій. Водночас нагадаю, в "жовтій" зоні посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест. До 30-ти днів скоротили й термін дії жовтих сертифікатів - це тих, хто зробив лише одне щеплення.
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Водночас нагадаю, в "жовтій" зоні посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест.
С понедельника, 6 декабря, в Украине будут действовать новые правила карантина
По состоянию на четверг, 2 декабря, 19 регионов Украины продолжают находиться в "красной" зоне, в том числе и Киев
По состоянию на среду, 1 декабря, в "красной" зоне карантина находится 19 регионов
На сьогодні в ній чотири області - Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Але вже з понеділка там для нещеплених запроваджують, по суті, "червоні" правила.