Розпочнемо випуск з трагедії, яка сталася сьогодні вранці на Чернігівщині. 13 людей загинули, шестеро отримали травми в результаті дорожної аварії, коли маршрутне таксі зіткнулося з вантажівкою. Репортаж із місця події - насамперед у випуску.

Уламки машин розкидані на узбіччі. Рейсова маршрутка, майже вщент зім'ята, відкинута в кювет. А трасу перекрила вантажівка. Від удару кабіну водія буквально відірвало від кузова. Це траса Н-27 Чернігів-Грем'яч, яка стала місцем жахливої ДТП, у якій загинули 13 людей! Аварія сталася сьогодні вранці.

Василь Богайчик, кореспондент:

Відомо, що маршрутка везла пасажирів у Чернігів, а вантажівка їхала у зворотному напрямку. Раптом її занесло, і вона вилетіла на зустрічну смугу. Через це й сталося зіткнення.

Смертельна ДТП трапилася неподалік селища Брусилів на Чернігівщині. Цією дорогою маршрутки їздять до Чернігова що 10 хвилин. Але для водія і пасажирів саме цієї - ця подорож стала останньою.

13-ро загиблих – і ще шестеро людей у тяжкому стані. Такі наслідки аварії. Правоохоронці повідомляють: порушив правила саме водій вантажівки. Виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршрутним автобусом. Але при цьому вижити вдалося саме йому. Керманича вантажівки ушпиталили.

А от водій маршрутки помер на місці. Чоловікові було близько 40 років. Він пропрацював на цьому маршруті 4 роки. Сиротами залишилися двоє дітей. За словами власника маршрутних таксі, водій автобуса не винен. Каже, той був відповідальним і ніколи не порушував правил дорожнього руху.

Власник маршрутки:

Добросовісний, порядний, сім'янин. Машина была всегда в исправном состоянии, каждое утро проходил техосмотр на базе. Базирование врача проходил и как, и сегодня выехал как всегда, все было нормально.

Раніше на цьому шляху не було смертельних аварій, кажуть чернігівські рятувальники. І попередньо висувають дві ймовірні версії - слизька дорога або порушення ПДР.

В'ячеслав Вернидуб, Заступник Начальника головного управління ДСНС в Чернігівській області:

Вантажівка виїхала на зустрічну колію автобуса і проізошла страшно аварія. Хлопець 16 років був доставлений до обласної дитячої лікарні він українському стані знаходиться. Водій вантажного автомобіля доставлено до медичного закладу водій автобуса загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Василь Богайчик, кореспондент:

Патрульні перекрили дорогу. За півтора кілометра від аварії. Зупиняють усіх водіїв та направляють об'їзним маршрутом через сусідні села.

Шестеро постраждалих доправили в 2-гу міську лікарню. Там же Чернігівська обласна рада облаштувала оперативний штаб. Він працює з родичами та постраждалими. Їм дають притулок і їжу.

Владислав Кухар, генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2:

П'ятеро на сьогоднішній день знаходяться у нас на лікуванні. Стан від середньої тяжкості до дуже-дуже важкого. Троє з них прооперовані. Зараз усі знаходяться в палаты інтенсивної терапії. Казать за якісь прогнози ще занадто рано.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України: