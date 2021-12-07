Війна на Донбасі: противник застосовував заборонені міномети [ Редактировать ]
Минулої доби на Сході України зафіксували 5 ворожих обстрілів. Противник із 82-х мінометів накривав наші позиції в районі Попасної і Шумів. А біля Пісків, Катеринівки та Майорська - вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поранених у лавах української армії немає.
Патруль ОБСЄ при дорозі, а за кілька кілометрів - уже передова. Це лінія оборони біля Новолуганського, фронтового селища на Донеччині. В окопах бруд, а на горизонті періодично лунають вибухи. Це обстрілюють сусідні підрозділи.
Позивний "Дзюдо", військовослужбовець Збройних сил України:
Артилерія, БМП 2 працювало. Оце що чуємо? Так але це ще слабо. Воно сильніше. Цілий день буває, годин п'ять.
А тут зараз тихо. Адже поряд - міжнародні спостерігачі. Останній обстріл був уночі. Супротивник застосував автоматичний гранатомет, так званий АГС.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Близько другої години ночі це було. Вони покидали 5, 6 гранат, вогів, закинули пару 17 вогів а потом...прострелювали з автоматів короткими чергами.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
60 метрів від нас ВОГи падали.
На цьому напрямку ворог доволі часто застосовує різноманітні гранатомети. Комбінуючи АГСи, що стріляють чергами, із важкими протитанковими гранатометами СПГ.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Почали працювати з СПГ, дуже влучно, бо влучання були дуже близько від окопів та бліндажів, ну і з АГС 50-60 прилетіло потім. Прилетіло по всім постам.
Найімовірніше, ворог у такий спосіб вітав наших вояків зі святом.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Можливо, провокація якась до свята, до 6 грудня, або вони стріляли тому, що ми працювали по хоздіяльності - окопи чистили, дрова заготовлювалися, а вони не розгубилися.
Що ж до загальної ситуації на фронті - за минулу добу супротивник щонайменше п'ять разів обстрілював армійців, два з них - із заборонених мінометів. Минулося без втрат.
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