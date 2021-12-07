У Франції вводять нові карантинні обмеження [ Редактировать ]
Нові карантинні обмеження у Франції. В країні на 4 тижні зачиняють нічні клуби, а також запроваджують масковий режим у школах. Про це повідомив прем'єр-міністр Жан Кастекс. Політик закликав громадян уникати корпоративів, а працедавців - заохочувати працівників до віддаленої роботи.
Раніше Франція дозволила відвідувати кафе та відкриті різдвяні ярмарки лише вакцинованим жителям. Уряд також змінив правила для мандрівників, які хочуть потрапити в країну з-поза меж ЄС. Відтепер навіть імунізованим особам потрібно пред'являти негативний тест на коронавірус.
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Попит значно перевищує пропозицію. Британці масово кинулися на вакцинацію. Але наразі медичні потужності доволі обмежені. Бо тимчасові центри імунізації зачинили після того, як більшість дорослих отримали по дві дози вакцини.
В країні на чотири тижні зачиняють нічні клуби, а також запроваджують масковий режим у школах. Таке заявив прем'єр-міністр Франції - Жан Кастекс.
З опівночі - Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська області та Київ змінять колір на ковідній мапі.
За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій. Водночас відсьогодні в "жовтих" областях посилили карантинні норми.
Усі, хто відзначатиме їх не вдома, а вирішить подорожувати країною - мають обов'язково мати при собі ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Без нього не пропустять, приміром, у готель чи ресторан. Або ж гірськолижний курорт.