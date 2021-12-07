Відтепер навіть імунізованим особам потрібно пред'являти негативний тест на коронавірус.

Нові карантинні обмеження у Франції. В країні на 4 тижні зачиняють нічні клуби, а також запроваджують масковий режим у школах. Про це повідомив прем'єр-міністр Жан Кастекс. Політик закликав громадян уникати корпоративів, а працедавців - заохочувати працівників до віддаленої роботи.

Раніше Франція дозволила відвідувати кафе та відкриті різдвяні ярмарки лише вакцинованим жителям. Уряд також змінив правила для мандрівників, які хочуть потрапити в країну з-поза меж ЄС. Відтепер навіть імунізованим особам потрібно пред'являти негативний тест на коронавірус.