Діадеми дружини Наполеона пустили з молотка [ Редактировать ]
Діадеми дружини Наполеона пустили з молотка за 766 тисяч доларів. Аукціон відбувся в Лондоні. Дві рідкісні прикраси епохи початку класицизму, на думку експертів, могли належати Жозефіні де Богарне. Елементи декору коштовностей з античними сюжетами мали особливе значення для імператорського подружжя. Ними вони прагнули підкреслити свій монарший статус. Хто купив коштовності - не повідомляють. Остаточна ціна перевищила оціночну у два з половиною рази.
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