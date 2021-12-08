Діадеми дружини Наполеона пустили з молотка за 766 тисяч доларів. Аукціон відбувся в Лондоні. Дві рідкісні прикраси епохи початку класицизму, на думку експертів, могли належати Жозефіні де Богарне. Елементи декору коштовностей з античними сюжетами мали особливе значення для імператорського подружжя. Ними вони прагнули підкреслити свій монарший статус. Хто купив коштовності - не повідомляють. Остаточна ціна перевищила оціночну у два з половиною рази.