Курс валют на 8 декабря [ Редактировать ]
На среду, 8 декабря, официальный курс гривны к доллару на 8 декабря установлен на уровне 27,33 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Таким образом, курс доллара снизился впервые за последние три недели.
Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,3317 гривен за 1 доллар (-0,0474 грн). При этом курс доллара на 7 декабря составляет: 27,3791 гривен за 1 доллар.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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