Після кількох днів відносного затишшя, ворог знову застосовує заборонене озброєння. Українські бійці дотримуються Мінських домовленостей і відповідають на провокації лише дозволеними калібрами. Більше про ситуацію на фронті розкаже наш кореспондент Руслан Смєщук

Патруль ОБСЄ при дорозі, а за кілька кілометрів - уже передова. Це - лінія оборони біля Новолуганського, фронтового селища на Донеччині. В окопах бруд, а на горизонті періодично лунають вибухи. Це - обстрілюють сусідні підрозділи.

Позивний "Дзюдо", військовослужбовець Збройних сил України:

Артилерія, БМП-2 працювало. - Оце що чуємо? - Так, але це ще слабо. Воно сильніше цілий день буває, годин п'ять.

А тут зараз тихо. Адже поряд - міжнародні спостерігачі.

На цьому напрямку ворог доволі часто застосовує різноманітні гранатомети. Комбінуючи АГСи, що стріляють чергами, із важкими протитанковими гранатометами СПГ.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Почали працювати зі СПГ, дуже влучно, бо влучання були дуже близько від окопів та бліндажів, ну і з АГС 50-60 прилетіло потім. Прилетіло по всім постам.

Найімовірніше, ворог у такий спосіб вітав наших вояків зі святом.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Можливо провокація, якась до свята, до шостого грудня, Або вони стріляли тому, що ми працювали по хоз. діяльності.

Що ж до загальної ситуації на фронті - супротивник щонайменше п'ять разів обстрілював армійців, два з них - із заборонених мінометів. Минулося без втрат.