Війна на Донбасі: ворог знову застосовує заборонене озброєння [ Редактировать ]
Після кількох днів відносного затишшя, ворог знову застосовує заборонене озброєння. Українські бійці дотримуються Мінських домовленостей і відповідають на провокації лише дозволеними калібрами. Більше про ситуацію на фронті розкаже наш кореспондент Руслан Смєщук
Патруль ОБСЄ при дорозі, а за кілька кілометрів - уже передова. Це - лінія оборони біля Новолуганського, фронтового селища на Донеччині. В окопах бруд, а на горизонті періодично лунають вибухи. Це - обстрілюють сусідні підрозділи.
Позивний "Дзюдо", військовослужбовець Збройних сил України:
Артилерія, БМП-2 працювало. - Оце що чуємо? - Так, але це ще слабо. Воно сильніше цілий день буває, годин п'ять.
А тут зараз тихо. Адже поряд - міжнародні спостерігачі.
На цьому напрямку ворог доволі часто застосовує різноманітні гранатомети. Комбінуючи АГСи, що стріляють чергами, із важкими протитанковими гранатометами СПГ.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Почали працювати зі СПГ, дуже влучно, бо влучання були дуже близько від окопів та бліндажів, ну і з АГС 50-60 прилетіло потім. Прилетіло по всім постам.
Найімовірніше, ворог у такий спосіб вітав наших вояків зі святом.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Можливо провокація, якась до свята, до шостого грудня, Або вони стріляли тому, що ми працювали по хоз. діяльності.
Що ж до загальної ситуації на фронті - супротивник щонайменше п'ять разів обстрілював армійців, два з них - із заборонених мінометів. Минулося без втрат.
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Передові позиції наших військ. Луганщина. В День української армії, - тут особливо обережні. Адже ймовірність Обстрілів зростає - ворог щільним вогнем може спеціально "привітати" наших оборонців із їхнім днем.
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