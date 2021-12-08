Британский врач Дэвид Ллойд рассказал о том, что у детей, заразившихся штаммом коронавируса "Омикрон", может проявляться необычная сыпь. Об этом в эфире Sky News.

Есть различия в симптомах у детей, заразившихся "Омикроном".

Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь.

У небольшой группы пациентов с коронаврусом, по его словам, всегда фиксировались высыпания. При этом "до 15% детей с "Омикроном" сталкивается с сыпью, необычной сыпью".

Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "Дельта", и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные.

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Кроме того, в Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове, в клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19.

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