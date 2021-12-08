Кто и когда получит третью дозу COVID-вакцины [ Редактировать ]
В среду, 8 декабря, главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил о том, что в Украине приняли решение о введении третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.
Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано - это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей.
По его словам, речь идет о людях, которые:
- получают гормональную терапию,
- перенесли трансплантацию,
- ВИЧ-инфицированные.
Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценно формирования иммунитета.
Главный санврач подчеркнул, что вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается.
Скорее всего, бустерная доза будет рекомендована не ранее, чем с середины, или конца января следующего года. Сейчас она не рекомендована.
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Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
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