В среду, 8 декабря, главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил о том, что в Украине приняли решение о введении третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.

Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано - это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей.

По его словам, речь идет о людях, которые:

получают гормональную терапию,

перенесли трансплантацию,

ВИЧ-инфицированные.

Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценно формирования иммунитета.

Главный санврач подчеркнул, что вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается.

Скорее всего, бустерная доза будет рекомендована не ранее, чем с середины, или конца января следующего года. Сейчас она не рекомендована.

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Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

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