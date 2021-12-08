Єврокомісія пропонує дозволити мігрантам просити притулок у ЄС

Тим, хто застряг на кордоні з боку Білорусі, Єврокомісія пропонує дозволити просити притулок просто на КПП. А ще дати їм на це більше часу. І це повна протилежність тому, чого очікували у Варшаві від Брюсселя.