Білорусь запроваджує ембарго на товари з "недружніх країн" [ Редактировать ]
Білорусь запроваджує ембарго на товари з "недружніх країн". Під заборону потрапили харчі з Євросоюзу, США, Канади, Великої Британії та ще низки європейських країн. Щоправда, обмеження не торкнуться товарів, які білоруси ввозитимуть для особистого споживання, а також продуктів дитячого харчування та низки позицій критичного імпорту. Заборона почне діяти від першого січня. Напередодні Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Білорусі. На це у Мінську пообіцяли сувору асиметричну відповідь.
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