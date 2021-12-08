Австралия объявила дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Австралия вслед за США присоединится к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон, передает Associated Press.
Дипломатический бойкот подразумевает отказ от поездки на Олимпиаду официальных делегаций чиновников. Спортсменов эти ограничения не коснутся.
По словам Моррисона, в последние годы двусторонние отношения Австралии с Китаем заметно ухудшились. Среди причин премьер упомянул продолжающиеся нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также критику КНР оборонительных планов Австралии, в частности намерении приобрести атомные подводные лодки.
Первыми о бойкоте Олимпиады в Пекине из-за геноцида уйгуров в Синьцзяне объявили 6 ноября власти США. В Пекине заявление администрации Белого дома назвали "политической манипуляцией" и отметили, что никаких приглашений американским политикам на Игры китайские власти не отправляли.
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее "Подробности" писали о том, как будут выглядеть медали, которые будут вручать спортсменам на Олимпийских играх.
по теме
Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні. Урядові представники не поїдуть на Ігри до Китаю, однак спортсменів таке рішення не зачепить.
Урядові представники не поїдуть на Ігри до Китаю, однак спортсменів таке рішення не зачепить. Усе через порушення прав людини в КНР та блокування імпорту австралійських товарів.
Times: Британия изучает возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022 в Пекине Это может быть сделано в знак протеста против действий Китая в области прав человека
Білий дім оголосить про це вже цього тижня, повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в адміністрації Байдена.
Білий дім оголосить про це вже цього тижня - повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми даними, ідеться про повну відсутність американських офіційних осіб на олімпійських іграх.