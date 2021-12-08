XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине 4-20 февраля 2022 года Источник: EPA-EFE

Австралия вслед за США присоединится к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон, передает Associated Press.

Дипломатический бойкот подразумевает отказ от поездки на Олимпиаду официальных делегаций чиновников. Спортсменов эти ограничения не коснутся.

По словам Моррисона, в последние годы двусторонние отношения Австралии с Китаем заметно ухудшились. Среди причин премьер упомянул продолжающиеся нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также критику КНР оборонительных планов Австралии, в частности намерении приобрести атомные подводные лодки.

Первыми о бойкоте Олимпиады в Пекине из-за геноцида уйгуров в Синьцзяне объявили 6 ноября власти США. В Пекине заявление администрации Белого дома назвали "политической манипуляцией" и отметили, что никаких приглашений американским политикам на Игры китайские власти не отправляли.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее "Подробности" писали о том, как будут выглядеть медали, которые будут вручать спортсменам на Олимпийских играх.