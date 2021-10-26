Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине показал дизайн медалей, которые будут получать спортсмены на Олимпийских и Паралимпийских играх. Об этом сообщается в Twitter Олимпиады.

Как будут выглядеть медали Олимпиады?

На лицевой стороне медалей будет выгравирован логотип пяти олимпийских колец, вокруг которого будет размещать название игр на английском языке. Также на медалях будет эмблема зимних ОИ-2022 и полное название еще и на китайском языке.

На задней части медалей будут кольца, на которых расположены 24 точки, символизирующие бескрайнее звездное небо и гармонию между человеком и природой, а также порядковый номер этих игр.

Как будут выглядеть медали Паралимпиады?

Лицевая сторона медалей зимних Паралимпийских игр будет украшена логотипом Паралимпиады, а также названиями на английском (в центре) и китайском (вокруг) языках.

На заднюю часть медалей также нанесли несколько с точками. В центре разместились логотип соревнований и название на китайском языке.

Как сообщали "Подробности", украинская Олимпийская сборная привезла из Токио 19 медалей: 12 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотую.