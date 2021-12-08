Від 15 грудня для в'їзду до країни з-поза меж Шенгенської зони потрібно буде мати негативний тест

Польща посилює карантин через зростання рівня захворюваності. Від 15 грудня для в'їзду до країни з-поза меж Шенгенської зони потрібно буде мати негативний тест, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Крім того, громадський транспорт може бути заповненим лише на дві третини, а ресторани, готелі, кінотеатри та спортзали - на третину. Клуби й дискотеки зачинять.

У новорічні дні - 31 грудня і 1 січня в закритих приміщеннях дозволять збиратися не більш як сотні осіб.