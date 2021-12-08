Польща посилює карантин [ Редактировать ]
Польща посилює карантин через зростання рівня захворюваності. Від 15 грудня для в'їзду до країни з-поза меж Шенгенської зони потрібно буде мати негативний тест, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.
Крім того, громадський транспорт може бути заповненим лише на дві третини, а ресторани, готелі, кінотеатри та спортзали - на третину. Клуби й дискотеки зачинять.
У новорічні дні - 31 грудня і 1 січня в закритих приміщеннях дозволять збиратися не більш як сотні осіб.
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Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій області, повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Від 15 грудня для в'їзду в країну з-за меж Шенгенської зони потрібно буде мати негативний тест на COVID, зроблений не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону.
Про це повідомив прем'єр-міністр Жан Кастекс. Політик закликав громадян уникати корпоративів, а працедавців - заохочувати працівників до віддаленої роботи.
Правительство Польши приняло решение ужесточить карантинные ограничения
За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій. Водночас відсьогодні в "жовтих" областях посилили карантинні норми.