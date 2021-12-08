США не рассматривают идею использования своих вооруженных сил в связи с агрессией России против Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.

Американский лидер заявил, что предупредил Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае вторжения в Украину. Но исключил возможность ввода американской армии на территорию Украины для ее защиты.

Это не рассматривается.

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Журналисты попросили Байдена прокомментировать состоявшийся с Путиным разговор по защищенной видеосвязи.

Я был весьма прямолинеен... Он (Путин - ред.) был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьезные последствия, серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было.

Байден подтвердил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, поэтому Соединенные Штаты не имеют соответствующих правовых обязательств перед Киевом.

У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьей (устава НАТО - ред.), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть, я имею в виду, на Украину.

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Напомним, что президент США перенес на 9 декабря телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.