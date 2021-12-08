"Он был вежлив": Байден рассказал, о чем говорил с Путиным [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
США не рассматривают идею использования своих вооруженных сил в связи с агрессией России против Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.
Американский лидер заявил, что предупредил Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае вторжения в Украину. Но исключил возможность ввода американской армии на территорию Украины для ее защиты.
Это не рассматривается.
Журналисты попросили Байдена прокомментировать состоявшийся с Путиным разговор по защищенной видеосвязи.
Я был весьма прямолинеен... Он (Путин - ред.) был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьезные последствия, серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было.
Байден подтвердил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, поэтому Соединенные Штаты не имеют соответствующих правовых обязательств перед Киевом.
У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьей (устава НАТО - ред.), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть, я имею в виду, на Украину.
Напомним, что президент США перенес на 9 декабря телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
по теме
Байден заявил, что не признает ничьи "красные линии" в контексте Украины. Лидер США надеется провести "долгий разговор" с президентом России Владимиром Путиным
Президент США попередив російського колегу про економічні наслідки в разі ескалації конфлікту з Україною, - йдеться в заяві.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили свои переговоры по видеосвязи
Спілкування проходить на закритій лінії, без прямого ефіру. І в центрі цієї розмови - безпека України. З якими позиціями сторони пішли на діалог?
ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну. Серед іншого, може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.