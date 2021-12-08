Президент США Джо Байден принял решение перенести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он должен был состояться после онлайн-встречи Байдена с главой РФ Владимиром Путиным 7 декабря.

Как написал в Twitter американский журналист и корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер, переговоры состоятся в четверг, 9 декабря.

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Несмотря на то, что во время беседы глав США и РФ основной темой была Украина, Байден решил не общаться с украинским лидером сразу после переговоров. Причины такого решения остаются неизвестными.

В то же время издание Axios со ссылкой советника по безопасности США Джейка Салливана сообщает, что после переговоров с Путиным Байден первым делом связался с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии.

Отметим, 7 декабря прошел саммит Байдена и Путина в режиме онлайн-конференции. Беседа продолжалась более 2 часов.

Напомним, что Зеленский и Блинкен 6 декабря провели телефонный разговор. Во время него стороны "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".

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