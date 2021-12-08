Вони планували масову бійню, а тепер можуть сісти за статтею "теракт". СБУ в Черкасах запобігла масовій стрілянині в коледжі. Там двоє студентів придбали зброю і почали підшукувати спільників, які пішли б на вбивство.

Що відомо про студентів? Як довго вони розробляли план? І головне - навіщо? Станіслав Кухарчук шукав відповіді на всі питання.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Ми зараз біля того політехнічного коледжу, де мав статися масовий розстріл. Його планували двоє студентів цього навчального закладу.

Один із них в інтернеті, через соціальні мережі розповсюджував інформацію про цей майбутній злочин. Ба більше, придбав для цього два небойових пістолети , які із легкістю можна переробити на бойові. Та на інформацію в інтернеті вчасно відреагували в СБУ.

Катерина Дрога, речник УСБУ в Черкаській області:

Крім того, вони закликали доєднатися до злочинної групи для фізичної розправи над однолітками. Під час обшуків правоохоронці вилучили два пістолети, комп'ютерну техніку та телефони із доказами протиправної діяльності.

Обоє студентів вже дають покази. Щоправда, підозру їм ще не оголосили. Слідчим вони повідомили, що на ці дії їх підштовхнуло цькування з боку одногрупників і бездіяльність викладачів. Щодо можливого булінгу - прокуратура вже проводить перевірку.

Микола Мартинюк, начальник відділу прокуратури Черкаської області:

Зі слів порушника, а також із доказів було підтверджено факт, що над ним знущались, скажімо так. І це було підставою для готування цього злочину. Водночас звертаю увагу, що все це зараз перевіряється в рамках кримінального провадження.

Інформацію щодо можливого розстрілу студентів в коледжі підтверджують, але коментувати поки не наважуються. За словами директора, щодо булінгу в навчальному закладі вже провели внутрішнє розслідування. І за його результатами кілька викладачів вже понесли дисциплінарне покарання.

Руслан Красовський, директор Черкаського політехнічного фахового коледжу:

Це не пов'язано з булінгом. За несумлінне виконання своїх посадових обов'язків були винесені догани класному керівнику, завідуючому відділенням і також був звільнений заступник директора.

Поки ж СБУ відкрили провадження лише за статтею підготовка до терористичного акту. Якщо вина студентів буде доведена, їм загрожує строк від п'яти до десяти років позбавлення волі.