Уряд розширив перелік професій, для яких імунізація проти Ковіду є обов'язковою.

Щеплення - в маси. Поштарі, працівники Укрзалізниці, рятувальники, соцпрацівники тепер мають бути вакцинованими.

Відзавтра без щеплення їм на роботу - зась. Уряд розширив перелік професій, для яких імунізація проти Ковіду є обов'язковою. Тож тих, хто ще не отримав хоча б однієї дози, усуватимуть від роботи. Без збереження зарплати.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: