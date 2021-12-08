Уряд розширив перелік професій, для яких імунізація проти Ковіду є обов'язковою [ Редактировать ]
Щеплення - в маси. Поштарі, працівники Укрзалізниці, рятувальники, соцпрацівники тепер мають бути вакцинованими.
Відзавтра без щеплення їм на роботу - зась. Уряд розширив перелік професій, для яких імунізація проти Ковіду є обов'язковою. Тож тих, хто ще не отримав хоча б однієї дози, усуватимуть від роботи. Без збереження зарплати.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти ковід - 19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає. Отримання принаймні однієї дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації.
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З опівночі - Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська області та Київ змінять колір на ковідній мапі.
Усі, хто відзначатиме їх не вдома, а вирішить подорожувати країною - мають обов'язково мати при собі ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Без нього не пропустять, приміром, у готель чи ресторан. Або ж гірськолижний курорт.
У попередніх планах - це січень-лютий, - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС.
У попередніх планах - це січень-лютий, - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС.
Найбільше інфікованих у Києві, на Полтавщині, Донеччині та Черкащині. Утім, шість областей найближчим часом можуть вийти із "червоної" карантинної зони.