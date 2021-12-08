Щоб витягти його із задимленої кімнати, кажуть, самим довелося лягати на підлогу.

Ризикнули своїм життям заради порятунку людини. На Рівненщині поліціянти й медики витягли пенсіонера із палаючого будинку. Вони першими прибули на місце й не чекаючи рятувальників, кинулися на допомогу чоловіку. Чим і врятували йому життя.

Про героїв нашого дня - Сніжана Сидорук.

Пожежа спалахнула ось у цьому будинку в місті Дубно. Місцеві називають його маєтком, бо дерев'яний дім збудований ще в середині 19-го століття. Першими сюди примчали поліцейські - були неподалік на виклику. Зовні, кажуть, не було ані вогню, ані диму.

-Я відкрив двері ось ці зразу, звідси пішов їдкий дим, нічого не було взагалі видно, дим стояв і видно, що спереду щось горіло.

У димовій завісі Іван з напарником усе ж таки змогли розгледіти чоловіка на підлозі.

Ось тут він десь лежав. Там не було часу щось думати і зволікати, дим був дуже великий. Тут горіло все і чоловік ще був при тямі.

Цієї миті прибули і медики "швидкої". Не роздумуючи, кинулися рятувати чоловіка. Щоб витягти його із задимленої кімнати, кажуть, самим довелося лягати на підлогу. Із засобів захисту органів дихання мали лише медичні маски.

Іван Таращук, інспектор сектору реагування патрульної поліції Дубенського районного відділу поліції:

Один якби ліг на землю, світили так само, бо не було нічого видно. Його за ногу взяли, а ми цього чоловіка за ногу і витягнули звідти.

Олександр Козяр, фельдшер Дубенської станції екстреної медичної допомоги:

Ми зразу його виняли в веранду, потім виняли на поріг метрів п'ять від будинку дали під спину кожуха носілочки в машину. З потерпілим нічого - неушкоджений, не надихався.

І цю спецоперацію медики та поліцейські провели ще до приїзду пожежників.

Віталій Коваль, заступник начальника Дубенської державної пожежно-рятувальної частини:

Щоби втратити свідомість, достатньо кількох вдихів або кількох хвилин і потерпілий мешканець цього будинку був дійсно в реальні небезпеці.

Вогонь рятувальники загасили. Попередньо, будинок спалахнув через коротке замикання, кажуть фахівці. Повністю вигоріла одна кімната. Врятованим чоловіком виявився господар будинку. В'ячеславу Камінському - 63. Каже, пожежу хотів загасити сам, але не вдалося.

В'ячеслав Камінський, господар будинку:

Помню, що я подзвонив на 101 попросив допомоги. Викликав і впав. Добре, що я живий. Дякую всім, хто мені допомогли.

Самі ж поліцейські та медики свій учинок героїчним не вважають. Кажуть, на їхньому місці так вчинив би кожен. Масштаби ризику усвідомити ще не встигли.

Олександр Гладун, поліцейський сектору реагування патрульної поліції Дубенського районного відділу поліції:

Гордість якусь відчуваю, що треба рятувати людей надалі, надавати їм допомогу, так як я присягнувся на вірність українському народові.

Яків Вагілевич, керівник Дубенської станції екстреної медичної допомоги:

Згідно протоколу, згідно всіх даних - нам не дозволяється у вогнище небезпеки. Мають надзвичайні ситуації тим займатися.

Учинок дубенських медиків і поліцейських професійні рятувальники називають відважним, але ризикованим. І просять українців такого не повторювати, а одразу телефонувати до служби порятунку.