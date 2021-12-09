Десятеро людей постраждали у ДТП на Тернопільщині [ Редактировать ]
Десятеро людей постраждали у ДТП на Тернопільщині. Дорогу не поділили легковик і рейсовий автобус. Останній їхав із Тернополя до Кременця. Аварія сталася напередодні ввечері. Аби дістати усіх постраждалих - надзвичайники спецінструментами розрізали побиті машини. Усі обставини пригоди з'ясовують правоохоронці.
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