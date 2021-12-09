В Каире накрыла мощная песчаная буря [ Редактировать ]
В среду, 8 декабря, столицу Египта Каир накрыла мощная песчаная буря.
Морское сообщение было приостановлено. Порывы ветра составляли до 60 км/час.
Почти сутки в Каире практически не было видно Солнца. В нескольких городах закрыли школы, жителям рекомендовали оставаться дома.
💨 Sandstorm blankets #Cairo in cloud of dust as storm system swept across the eastern Mediterranean @AJEnglish#عاصفة رملية#الأرصاد— Jeff Harrington (@JHarringtonTV) December 9, 2021
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Ранее в Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.
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