В среду, 8 декабря, столицу Египта Каир накрыла мощная песчаная буря.

Морское сообщение было приостановлено. Порывы ветра составляли до 60 км/час.

Почти сутки в Каире практически не было видно Солнца. В нескольких городах закрыли школы, жителям рекомендовали оставаться дома.

💨 Sandstorm blankets #Cairo in cloud of dust as storm system swept across the eastern Mediterranean @AJEnglish#عاصفة رملية#الأرصاد

⬇ pic.twitter.com/TAUu4yajoy