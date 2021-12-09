В среду, 8 декабря, столицу Египта Каир накрыла мощная песчаная буря.

Морское сообщение было приостановлено. Порывы ветра составляли до 60 км/час.

Почти сутки в Каире практически не было видно Солнца. В нескольких городах закрыли школы, жителям рекомендовали оставаться дома.

💨 Sandstorm blankets #Cairo in cloud of dust as storm system swept across the eastern Mediterranean @AJEnglish#عاصفة رملية#الأرصاد

⬇ pic.twitter.com/TAUu4yajoy — Jeff Harrington (@JHarringtonTV) December 9, 2021

Ранее в Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.

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