Сполучені Штати запровадять санкції проти українських корупціонерів. Про це під час конференції "Сім років антикорупційної реформи" повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні - Крістіна Квін. За її словами, у цьому "чорному" списку українці побачать давно знайомі їм прізвища. Саме зараз в межах цієї конференції мають оголошувати імена підсанкційних вітчизняних корупціонерів... Огляд подій в економіці - далі у випуску від Оксани Тупальської.

Податківці перевірятимуть доходи українців з 1995-го року. Провести ревізію статків громадян запропонував Мінфін. Як повідомив профільний міністр Сергій Марченко, податкова візьме під приціл кожного громадянина України, який за останні 26 років купував нерухомість, автомобіль або інші цінні речі. У таких людей ретельно перевірять податкові надходження та звітність про доходи.

Якщо виявиться, що видатки перевищують задекларовані доходи - каратимуть. Відповідний законопроєкт уже готують до розгляду в парламенті. Першого вересня в Україні почалася ініційована урядом "податкова амністія". В межах якої до вересня 22-го року українців зобов'язали задекларувати свої активи та сплатити одноразовий збір від 5 до 9 відсотків.

Постачання природного газу за ціною 7 гривень 96 копійок за кубометр гарантує постанова, яку нині ухвалили НКРЕКП спільно з "Нафтогаз України". Це стало можливим після підписання закону про "Про ринок природного газу". На сьогодні постачальник "останньої надії" забезпечує блакитним паливом понад 347 тисяч побутових споживачів. Раніше "Нафтогаз" повідомляв, що в разі відсутності підтримки з боку регулятора буде змушений продавати газ за ціною понад 30 гривень за кубометр.

Уже завтра вартість проїзду для пасажирів Укрзалізниці зросте щонайменше на 3 відсотки. Подорожчання зумовлене підвищенням комісійного збору, який нараховують при купівлі, поверненні та резервуванні квитків. У такий спосіб компанія планує залучити від пасажирських перевезень додаткові 6 мільйонів гривень на місяць. Не підвищувати комісійний збір пообіцяли пасажирам, які бронюватимуть одночасно більше як 30 квитків.

За цей рік в Україні спад виробництва у тваринництві пришвидшився майже на 5%, а галузь рослинництва, навпаки, наростила темпи на 7%. Про це повідомив у пояснювальній записці до держбюджету на наступний рік прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Негативна динаміка - і в галузях харчової, спиртової та тютюнової промисловості. Причиною проблем економрозвитку в уряді називають торішній неврожай.