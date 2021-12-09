Британія посилює карантин через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Від завтра до театрів та кінотеатрів пускатимуть лише в масках.

А до нічних клубів та дискотек - із сертифікатом про щеплення або негативним тестом.

Із понеділка компанії та підприємства мають відновити дистанційний режим роботи.

Наразі в Королівстві виявили 568 випадків зараження "Омікроном".