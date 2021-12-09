Британія посилює карантин [ Редактировать ]
Британія посилює карантин через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Від завтра до театрів та кінотеатрів пускатимуть лише в масках.
А до нічних клубів та дискотек - із сертифікатом про щеплення або негативним тестом.
Із понеділка компанії та підприємства мають відновити дистанційний режим роботи.
Наразі в Королівстві виявили 568 випадків зараження "Омікроном".
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Про це повідомив прем'єр-міністр Жан Кастекс. Політик закликав громадян уникати корпоративів, а працедавців - заохочувати працівників до віддаленої роботи.
За даними Міністерства охорони здоров'я - найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій області.
На Кіровоградщині від понеділка посилили обмеження. І хоча регіон весь час перебував у "жовтій" зоні, правила там зараз, як у "червоній".
Від 15 грудня для в'їзду до країни з-поза меж Шенгенської зони потрібно буде мати негативний тест, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.
Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій області, повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Попит значно перевищує пропозицію. Британці масово кинулися на вакцинацію. Але наразі медичні потужності доволі обмежені. Бо тимчасові центри імунізації зачинили після того, як більшість дорослих отримали по дві дози вакцини.