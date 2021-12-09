Сотрудники Службы Безопасности Украины в городе Кропивницкий разоблачили банду преступников, которые фальсифицировали сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно данным следствия, незаконную деятельность развернули семейные врачи городской поликлиники на территории города и реализовывали справки без фактической прививки.

СБУ заблокировала противоправную деятельность медиков одной из поликлиник Кропивницкого, которые выдавали международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 без фактической прививки.

Отмечается, что каждый фальсифицированный документ стоил 2500 гривен. Данные о прививке вносились в систему eHealth, сертификаты отображались в приложении "Дия". Во время проведения обысков в медицинском учреждении обнаружили и изъяли международные свидетельства о вакцинации и журналы фиксации проводимых прививок.

Читайте также, в столице разоблачили 2 преступников, которые занимались подделкой и продажей COVID-сертификатов. Согласно данным правоохранителей, "клиентов" злоумышленник находил с помощью социальных сетей.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили крупные схемы подделки и продажи ковид-сертификатов. В частности, в столице сотрудники СБУ "накрыли" масштабную схему по подделке сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования.