В салоні було восьмеро пасажирів і водій.

Смертельна аварія з автобусом на Тернопільщині. У лікарні померли двоє постраждалих з дев'яти. За життя сімох людей борються медики. Нагадаю, аварія сталася вчора ввечері. На слизькій дорозі не розминулися легковик і рейсовий автобус.

Що стало причиною? І чи були водії тверезі? Жанна Дутчак уже знає перші результати експертиз.

Смертельна аварія сталася на трасі неподалік Тернополя. За 20 кілометрів від міста. Маршрутний мікроавтобус та легковик зіткнулися лоб у лоб. Сила удару була настільки великою, що обидві машини відкинуло на кілька метрів - на узбіччя. Автобус зім'яло як бляшанку, із салону - повиривало навіть пасажирські крісла. Аби дістати всіх постраждалих, надзвичайники спецінструментами розрізали побиті машини.

Маршрутка прямувала з Тернополя до Кременця. В салоні було восьмеро пасажирів і водій. У легковому авто - троє людей.

Олександр Марченко, начальник відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління Нацполіції в Тернопільській області:

Унаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди до лікувальних закладів було доставлено 9 учасників пригоди. На жаль, врятувати життя водія автомобіля Мерседес та пасажира даного транспортного засобу не вдалося.

Семеро постраждалих - це водій легковика, двоє його пасажирів і четверо людей з маршрутки - усі перебувають у лікарні. Двоє - у вкрай тяжкому стані.

Олександр Марченко, начальник відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління Нацполіції в Тернопільській області:

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру судових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу.

Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху - з'ясовують слідчі. В обох керманичів одразу взяли кров на експертизу. Результати аналізів загиблого водія мікроавтобуса будуть завтра. А от шофер легковика, уже доведено, був тверезий. Поки що за станом здоров'я свідчити чоловік не може. Не багатослівні й уцілілі пасажири. Тож наразі правоохоронці шукають очевидців смертельної трощі.