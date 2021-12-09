Автотроща на Тернопільщині: у лікарні померли двоє постраждалих з дев'яти [ Редактировать ]
Смертельна аварія з автобусом на Тернопільщині. У лікарні померли двоє постраждалих з дев'яти. За життя сімох людей борються медики. Нагадаю, аварія сталася вчора ввечері. На слизькій дорозі не розминулися легковик і рейсовий автобус.
Що стало причиною? І чи були водії тверезі? Жанна Дутчак уже знає перші результати експертиз.
Смертельна аварія сталася на трасі неподалік Тернополя. За 20 кілометрів від міста. Маршрутний мікроавтобус та легковик зіткнулися лоб у лоб. Сила удару була настільки великою, що обидві машини відкинуло на кілька метрів - на узбіччя. Автобус зім'яло як бляшанку, із салону - повиривало навіть пасажирські крісла. Аби дістати всіх постраждалих, надзвичайники спецінструментами розрізали побиті машини.
Маршрутка прямувала з Тернополя до Кременця. В салоні було восьмеро пасажирів і водій. У легковому авто - троє людей.
Олександр Марченко, начальник відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління Нацполіції в Тернопільській області:
Унаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди до лікувальних закладів було доставлено 9 учасників пригоди. На жаль, врятувати життя водія автомобіля Мерседес та пасажира даного транспортного засобу не вдалося.
Семеро постраждалих - це водій легковика, двоє його пасажирів і четверо людей з маршрутки - усі перебувають у лікарні. Двоє - у вкрай тяжкому стані.
Олександр Марченко, начальник відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління Нацполіції в Тернопільській області:
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру судових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу.
Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху - з'ясовують слідчі. В обох керманичів одразу взяли кров на експертизу. Результати аналізів загиблого водія мікроавтобуса будуть завтра. А от шофер легковика, уже доведено, був тверезий. Поки що за станом здоров'я свідчити чоловік не може. Не багатослівні й уцілілі пасажири. Тож наразі правоохоронці шукають очевидців смертельної трощі.
по теме
Це водій та пасажир мікроавтобуса. У медзакладі перебуває ще семеро постраждалих - повідомили в ДСНС.
Тринадцять загиблих. Семеро постраждалих. Усі у вкрай тяжкому стані. Вранці біля села Брусилівка водій вантажівки - і це попередня версія поліції - не впорався з кермуванням, вилетів на зустрічну смугу і протаранив маршрутку.
П'ятеро людей постраждали, троє, в тому числі 3-річна дитина, загинули.
Водія вантажівки, яка лоб у лоб зіштовхнулася з маршруткою, попри травми, доправили до зали суду. Там він заявив - провину не визнає, а момент аварії не пам'ятає.
Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. Зараз він у лікарні - під охороною поліції. Тим часом тіла всіх 13-тьох загиблих уже ідентифікували. Їхнім похованням опікуватиметься місцева влада.