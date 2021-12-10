Росія відкинула пропозиції України повернутися до режиму тиші на сході [ Редактировать ]
Росія відкинула пропозиції України повернутися до режиму тиші на сході з 10 грудня. Про це повідомила українська сторона у Тристоронній контактній групі. Загалом Москва не погодилася з жодною ініціативою України. Ідеться про розширення складу Спільного центру з контролю та координації - уповноваженими представниками країн-учасниць Нормандського формату. А також відкриття КПВВ у Щасті та Золотому, які з української сторони відкрили ще торік у листопаді. Не погодилися у РФ і на обмін утримуваними особами.
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Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого, обговорять так зване "занепокоєння Росії" щодо ймовірного розширення НАТО на схід.
Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація - з брифінгів та заяв на офіційних сайтах.
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