Росія відкинула пропозиції України повернутися до режиму тиші на сході з 10 грудня. Про це повідомила українська сторона у Тристоронній контактній групі. Загалом Москва не погодилася з жодною ініціативою України. Ідеться про розширення складу Спільного центру з контролю та координації - уповноваженими представниками країн-учасниць Нормандського формату. А також відкриття КПВВ у Щасті та Золотому, які з української сторони відкрили ще торік у листопаді. Не погодилися у РФ і на обмін утримуваними особами.