Новозеландський Хоббітон відзначатиме річницю виходу фільму "Володар перснів" [ Редактировать ]
Новозеландський Хоббітон готується відзначити 20-річчя виходу на екрани трилогії "Володар перснів". 10 грудня 2001 року фанати творчості Джона Толкіна побачили першу частину кіносаги. Після знімання - декорації селища хоббітів, що збудували неподалік Окленда, перетворили на туристичну принаду. І сьогодні там влаштують справжнє свято. На екскурсію запросили лише сотню туристів - бо змушені дотримувати карантинних заходів. У доковідні часи - куточок фантастичного Середзем'я відвідували понад 650 тисяч гостей щороку.
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