Бундестаг провів екстрені слухання щодо ситуації на українських кордонах. А МЗС Франції та Німеччини заявили, що хочуть якнайшвидше організувати "нормандську" зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Більше про увагу Заходу до України - розкаже Олена Абрамович.

Чи готуватися Україні до війни? Питання, яке порушують не лише в українських медіа, а й у західних. Наша країна цього тижня на перших шпальтах найвпливовіших у світі видань. Британська The Independent цитує політиків із поясненням, що напад Росії зараз був би стратегічною помилкою Кремля. The New York Times робить репортажі з передової - з коментарями українських військових, готових відповідати на наступ. BBC детально аналізує кілька сценаріїв розвитку подій: відступ Путіна, дипломатичне рішення та воєнні дії.

Джонатан Маркус, почесний професор Інституту стратегії та безпеки Ексетерського університету для BBC:

Росія готується до воєнного варіанту, станеться це чи ні. Це може мати різні форми - від масштабного вторгнення до наступу на Схід України. Однією із цілей було б вивести на поле бою основну бойову техніку української армії та завдати такої поразки, що уряду доведеться переосмислити свою позицію.

Висвітлило цю тему навіть бізнес-видання Forbes. Там проаналізували, наскільки ймовірно, що РФ залучить авіацію в потенційній відкритій війні. Тим часом Financial Times фокусується на способах стримати Росію. Один із них - зупинити "Північний потік-2". І хоч новий канцлер Німеччини - Олаф Шольц підтримує запуск газогону, цей варіант не слід відхиляти, написало видання. В одному зі своїх перших інтервʼю Шольц висловив підтримку Україні.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

У нас дуже чітка позиція: ми хочемо, щоб усі поважали недоторканність кордонів. Усі розуміють, що в іншому випадку будуть наслідки, але зараз нам потрібно зробити все, щоб запобігти порушенню меж України.

У німецькому Бундестазі провели термінові слухання щодо ситуації на українських кордонах. Депутати закликали новий уряд Німеччини зосередитись на врегулюванні ситуації довкола України з перших днів роботи. Новообрана очільниця МЗС уже зустрілася з французьким колегою. Заявили - прагнуть якнайшвидше організувати "нормандську" зустріч на рівні міністрів. І пригрозили РФ серйозними наслідками в разі нападу.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Територіальна цілісність і суверенітет України для нас непорушні. Тому ми хочемо дуже тісного діалогу з нашими партнерами з Європи та НАТО, щоб уникнути ситуації воєнної ескалації. Росія заплатить високу політичну і насамперед економічну ціну за будь-яке подальше порушення українського суверенітету.

Надають західні країни й практичну допомогу - проводять спільні навчання, допомагають обладнанням. У четвер, наприклад, литовський міністр оборони привіз до Києва бронежилети й тактичні ремені для українських військових. І пообіцяв, що це лише частина допомоги - більше доправлять найближчим часом.