Президент ініціював програму із запровадження економічного паспорта [ Редактировать ]
Президент ініціював масштабну довгострокову програму із запровадження економічного паспорта. Це персональні рахунки для дітей, на яких держава буде накопичувати частину доходів, отриманих від рентних платежів за користування надрами. Рахунок власника паспорта буде поповнюватися від народження до 18 років. Щорічний внесок держави складатиме дві мінімальні зарплати, його щороку індексуватимуть на рівень інфляції.
Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента:
Буде повністю автоматизована система попадання в цей фонд, будуть автоматично формуватися реєстри народжених дітей, батькам не потрібно буде ходити ні в які інстанції, все буде відбуватися автоматично в додатку "Дія", де на кожну дитину з моменту народження, з моменту отримання свідоцтва про реєстрацію дитини, можна буде завантажити персональний рахунок. Де в онлайн режимі буде видно скільки коштів надійшло, скільки відсотків зароблено, як щорічно поповняється рахунок дитини.
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Відповідно до нього, усім дітям, народженим після 2019 року, відкриють спецрахунки. І по досягненню повноліття усі вони отримають по 10 тисяч доларів.
У парламент уже подали президентський законопроєкт про економічний паспорт українця. Це коли дітям хочуть у спец-фонді збирати гроші. Аби на повноліття кожен отримав від 10-ти до 20-ти тисяч доларів.
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Цьогоріч розглянути законопроєкт депутати вже не встигнуть. Тож якщо за "економічний паспорт українця" таки проголосують, то програма запрацює з 2023 року.
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