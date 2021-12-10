Президент ініціював масштабну довгострокову програму із запровадження економічного паспорта. Це персональні рахунки для дітей, на яких держава буде накопичувати частину доходів, отриманих від рентних платежів за користування надрами. Рахунок власника паспорта буде поповнюватися від народження до 18 років. Щорічний внесок держави складатиме дві мінімальні зарплати, його щороку індексуватимуть на рівень інфляції.

Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента: