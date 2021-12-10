Безоплатно зробити ПЛР-тест на коронавірус можна в аеропортах Латвії. Зокрема й для українців. Таку можливість мають усі мандрівники, що прибувають до республіки. Натепер, потрапити в Латвію мають змогу українці, які отримали ковід-сертифікат з QR-кодом, згенерований в "Дії". Громадяни, що не мають такого документа, можуть в'їхати в країну лише у виняткових випадках за рішенням окремого дозволу керівника Державної прикордонної служби Латвії.