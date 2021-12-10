Такий документ ухвалюють щороку з 2018.

Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо Криму. Документ вимагає від Росії негайно вивести війська з півострова і припинити окупацію території України.

А також наголошує на неприпустимості призову жителів Криму до російських Збройних сил, засуджує мілітаризацію української автономної республіки та блокування окремих районів Чорного й Азовського морів, а також Керченської протоки.

Такий документ ухвалюють щороку з 2018. Але нині його доповнили, зокрема, посиланням на міжнародну Кримську платформу. Уже традиційно документ не підтримали Росія, Вірменія, Білорусь, Китай, Іран та ще низка країн.