Нова резолюція щодо Криму вимагає від Росії негайного виведення військ [ Редактировать ]
Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо Криму. Документ вимагає від Росії негайно вивести війська з півострова і припинити окупацію території України.
А також наголошує на неприпустимості призову жителів Криму до російських Збройних сил, засуджує мілітаризацію української автономної республіки та блокування окремих районів Чорного й Азовського морів, а також Керченської протоки.
Такий документ ухвалюють щороку з 2018. Але нині його доповнили, зокрема, посиланням на міжнародну Кримську платформу. Уже традиційно документ не підтримали Росія, Вірменія, Білорусь, Китай, Іран та ще низка країн.
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