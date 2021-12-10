Закон про державний бюджет на 2022 рік передали на підпис президенту. У головному фінансовому документі країни, зокрема, закладено середньорічний курс долара на рівні 28 гривень 6 копійок, незначне підвищення мінімальної зарплати з жовтня наступного року до 6-ти тисяч 700 гривень і зростання споживчих цін на понад 6%. Також заплановано збільшення мінімальної пенсії - вона буде дещо вищою за дві тисячі гривень... Про головні економічні події дня, що минає - в огляді від Оксани Тупальської.

Підприємства авіаційного напрямку Укроборонпрому за 11 місяців збільшили рівень виробництва на понад 4 млрд грн - це на 40% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, як повідомив заступник гендиректора концерну Ігор Фоменко, на держзамовлення виготовлено 22 літаки. Також у рамках контракту між підприємством "Антонов" і Міноборони нині будують три АН-178.

Ці середньомагістральні транспортні літаки запроєктовані без жодного російського вузла чи агрегата. Для Збройних сил та інших військових формувань України виготовили чотири одиниці морської техніки, триста сімдесят одну бронетанкової техніки та понад дві тисячі сімсот боєприпасів і стрілецької зброї. Підприємства, що виготовляють радари та спецприлади передадуть на озброєння країни 12 одиниць пристроїв радіолокації та зв'язку.

У супермаркетах відсьогодні не видають безплатних пластикових пакетів. Це зумовлено дією євроінтеграційного закону. Продаж кульків має сприяти тому, що споживачі рідше ними користуватимуться. А це сприятиме меншому забрудненню довкілля побутовим сміттям. За видачу дармових пластикових пакетів торговцям загрожують штрафи від восьми з половиною до сімнадцяти тисяч гривень. Одноразові такі торбинки без ручок відтепер у маркетах продають по 9 копійок за штуку, із вушками - по 12 копійок. Безплатно пакують у поліетилен тільки м'ясо та свіжу рибу.

Уряд визначив банки, які видаватимуть "ковідну тисячу". Як повідомила перша віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко, бонус за щеплення нарахують через три держбанки – "Приват", "Укргаз" і "Ощад", і три приватні – "Monobank", "Альфа-Банк" та "А-Банк". Для цього треба відкрити новий рахунок. Скористатися вже наявним змоги не буде.

Монетизувати суму, себто забрати гроші готівкою, теж не дозволять - видаватимуть винятково квитками в театр, у кіно, на виставку чи абонементом до фітнесзалу. Як варіант - квитки на потяги, автобуси чи літаки. Бонус діятиме 4 місяці. У додатку "Дія" реєстрація відкрита з 19 по 29 грудня. Скористатися нею зможуть громадяни України, які двічі щепилися проти ковіду-19.