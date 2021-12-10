Ймовірно, що торішня вечірка потягне за собою ще й інші звільнення.

Знову скандал у Британському королівстві. І знову в центрі уваги Борис Джонсон. У розпал локдауну, доки пересічні британці сиділи по домівках, працювали онлайн та відмовлялися від спілкування... У резиденції на Даунінґ-стріт гучно розважалися. Із вином, іграми й танцями. Прем'єр у тусовці участі не брав. Але тепер за цей випадок може залишитися без посади. Чому? Світлана Чернецька розкаже - вона в Лондоні.

Досі достеменно невідомо - що ж відбулося у стінах будівлі на Даунг-стріт,10. Ідеться про грудень минулого року. Коли країна перебувала в жорсткому локдауні. Були закриті магазини, кафе й ресторани. Але це не зупинило службовців резиденції влаштувати різдвяну вечірку. Із алкоголем, конкурсами та нагородженнями. На цьому відео речниця прем'єра вправляється в тому, як коментувати вечірку, якщо про неї дізнаються журналісти.

Аллегра Стреттон, працівниця апарату прем'єр-міністра Великої Британії:

-Не знаю, що їм відповідати? -Я теж не знаю. Кажи, що це була не вечірка, а лише сир із вином. -Сир із вином підходить? Це була бізнес-зустріч.

Ці легковажні коментарі вже коштували посади Аллегрі Стреттон. Зі сльозами на очах вона звільнилася в прямому ефірі.

-Я шкодуватиму про ці слова до кінця своїх днів і щиро прошу вибачення у всіх вас.

І дуже ймовірно, що торішня вечірка потягне за собою ще й інші звільнення.

Кір Стармер, лідер опозиції в парламенті Великої Британії:

Минулого Різдва люди дотримувалися правил і багато хто із них не побачив родичів на свята, дехто втратив дорогих людей - і не зміг із ними попрощатися. Тож вони мали право очікувати від урядовців належної поведінки. Але тепер ми знаємо, що ті ігнорували приписи та ще й насміхалися з них. Це зневага до громадськості. Прем'єр-міністр повинен попросити вибачення за це.

Сам прем'єр попервах наполягав, що ніякої вечірки не було. Потім запевняв, що вона не порушувала локдауну. Особисто Джонсон не брав участі в гулянці. Тим не менше, вона відбувалася під його носом і за участи його підлеглих.

Іян Блекфорд, депутат парламенту Великої Британії:

Даунінг-стріт свідомо порушила правила і висміювала все, на що ми всі були змушені піти, підірвавши довіру громадськості. Прем'єр-міністр несе відповідальність за втрату довіри людей. У нього є певні зобов'язання. Тепер у нього лишився єдиний правильний вибір: це відставка. Коли її можна очікувати?

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Розумію, багатьох обурює той факт, що люди, які встановлювали правила, самі їх не дотримувалися. Я так само розлючений і прошу вибачення за відео, де мої підлеглі зневажливо ставляться до карантинних обмежень. Але я відмовляюся брати участь у цих політичних іграх, і продовжуватиму виконувати свою роботу.

Прем'єр обіцяє покарати всіх причетних, якщо факт проведення вечірки підтвердиться. Внутрішнє розслідування цього вже розпочали.

Цей скандал ще далекий від завершення. Бо услід за вечіркою на Даунінг-стріт, з'явилися чутки про ще дві гулянки, зокрема й у міністерстві освіти. Щойно стане відомо більше подробиць - цілком імовірно, що справу передадуть у поліцію. Адже порушення закону загрожує кримінальною відповідальністю учасникам і ще більшою ганьбою прем'єрові.