Асоціація міст України закликає уряд встановити фіксований тариф на електрику. Йдеться про бюджетні установи та комунальні підприємства, заявив мер Києва та голова Асоціації - Віталій Кличко. Каже, стрімке зростання тарифів катастрофічно впливає на міський бюджет. Цього року витрати на електрику зросли на 40%. І через це міста змушені скорочувати виплати на соціалку та освіту.

Віталій Кличко, міський голова Києва: