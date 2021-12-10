Асоціація міст України закликає встановити фіксований тариф на електрику [ Редактировать ]
Асоціація міст України закликає уряд встановити фіксований тариф на електрику. Йдеться про бюджетні установи та комунальні підприємства, заявив мер Києва та голова Асоціації - Віталій Кличко. Каже, стрімке зростання тарифів катастрофічно впливає на міський бюджет. Цього року витрати на електрику зросли на 40%. І через це міста змушені скорочувати виплати на соціалку та освіту.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Це спільні виклики, які у нас є. Від вирішення питань громад залежить відношення до влади. Нас об'єднує, і центральну, і місцеву владу те, що ми знаходимося в одному човні, який називається влада. І людям потрібне вирішення тих питань.
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