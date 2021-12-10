Сто сімдесят п'ять років за ґратами! Лондонський суд дозволив екстрадувати до США засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа. І там на нього чекає більше ніж довічне. В адвокатів ще є шанс оскаржити рішення. Утім, в успіх мало хто вірить.

Чому? І коли літак з Ассанжем може приземлитися у Вашингтоні - знає Владислав Політ.

Під будівлею Верховного суду Лондона зібралися сотні людей на підтримку австралійського журналіста та засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа - його затримали ще 2010. А сьогодні - розглядають апеляцію Сполучених Штатів за його справою.

За підсумками судового засідання, британська Феміда винесла вирок: скасувати ухвалений раніше вердикт і дозволити передати Ассанжа Сполученим Штатам, де за всіма звинуваченнями йому загрожує до ста сімдесяти п'яти років за ґратами.

Джуліана Ассанжа звинувачують у "найбільшому в історії США витоку секретної інформації". У 2006 на своєму сайті Wikileaks він опублікував тисячі матеріалів. Зокрема, про участь Сполучених Штатів у війнах в Афганістані й Іраку, а також - про діяльність Пентагону. До прикладу, серед опублікованого було відео вертолітної атаки американських військовиків у Багдаді 2007 року, внаслідок якої загинули 11 людей. І після цього розгорівся міжнародний скандал. Організація "Репортери без кордонів" звинуватили Ассанжа в "неймовірній безвідповідальності". А США - у змові з представником військової розвідки та в проникненні в державні комп'ютерні системи. Загалом, в Америці Ассанжу пред'явили звинувачення за 18-ма пунктами.

Однак із таким рішенням суду не згодна сторона захисту. Зокрема, після судового засідання з емоційною заявою виступила наречена Ассанжа - Стелла Морріс.

Стелла Морріс, наречена Джуліана Ассанжа:

Ми однаково своє обстоюватимемо! Кожне покоління веде свою боротьбу. А ми хочемо жити у вільному суспільстві та мати свободу слова та преси. Щоби виконувати свою журналістську роботу та не боятися арешту.

Справді, адвокати Джуліана Ассанжа ще матимуть можливість оскаржити рішення суду. Однак чи буде воно позитивним для засновника Wikileaks?

Думки, чи винен Ассанж насправді, розділилися. Одні запевняють, що він просто виконував журналістську роботу, викриваючи несправедливість і порушення чиновників. Інші ж зазначають, що Ассанж займався шпигунством і до того ж має не бездоганну репутацію - раніше його звинувачували в сексуальних злочинах. І тепер, якщо захист не оскаржить рішення Верховного суду Лондона, Асанджа відправлять у США. І станеться це, за інформацією ВВС, уже за кілька тижнів.