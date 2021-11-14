В ночь на 14 ноября боевики накрыли минометным огнем село Невельское в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

От снарядов пострадали по меньшей мере четыре частных дома, два из них - полностью разрушены.

Все поврежденные дома расположены на улице Молодежной. При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал.

По сообщению штаба ООС, в результате вражеских обстрелов также ранен один военнослужащий - водитель-санитар. Он доставлен в военный госпиталь. Состояние его здоровья тяжелое.

По факту обстрела села Невельское в Покровском районе Донецкой области полиция открыла уголовное производство, сообщает пресс-служба МВД.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Напомним, на днях в зоне проведения Операции объединенных сил погибли два десантника 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева - подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.