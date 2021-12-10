Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине 50 млн евро кредитных средств. Об этом свидетельствует заявление Представительства ЕС в Украине.

Эти деньги помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины, обеспечив значительную часть количества, предусмотренного национальным планом вакцинации Украины в 2022 году.

Кредит поддержит систему здравоохранения страны и повысит состоятельность Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Эта финансовая операция является частью общей инициативы Team Europe по реагированию на вызовы пандемии COVID-19.

"Кредит, предоставленный ЕИБ, чрезвычайно важен для оперативного реагирования Украины на пандемию и восстановление после нее. Поддержка закупки вакцин, в дополнение к уже привлеченной от ЕС помощи в борьбе против COVID-19, ускорит процесс вакцинации в Украине", - заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

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