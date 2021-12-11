Обмінялися нелюб'язностями. Офіційний візит в Україну хорватського прем'єра раптово завершився перепалкою президентів. За що Зоран Міланович розкритикував свого підлеглого, що він називає шахрайством? І що у відповідь на це твітнув Володимир Зеленський? Олена Логінова - про все детальніше.

Дипломатичний візит з неоднозначним посмаком. Офіційна проїздка до України Прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича і зустріч його з Президентом Зеленським одержала несподіване продовження. На урядовця посипалася критика. І не від будь-кого, а від самого президента Хорватії. Зоран Міланович звинуватив посадовця, так би мовити, в легковажності. І назвав візит на межі з "шахрайством". А все через нарощення російських сил на кордоні з Україною.

Зоран Міланович, Президент Хорватії:

Досить незручна позиція. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на державних рубежах України. Невідомо, що буде завтра. Що означає цей прояв нескінченної любові? Бо Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські вояки туди не втечуть. Це серйозно. Для мене це просто шарлатанство.

На заяву хорватського колеги відреагував вже український Президент Володимир Зеленський. Відповів у твіттері:

Володимир Зеленський, Президент України:

Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем'єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а виявом солідарності та дружби.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович з дводенним візитом до України приїзджав 8 грудня. Відвідав Київ і Львів. З Президентом підписали спільну декларацію про європейську перспективу України. Володимир Зеленський тоді ще цей документ назвав "наближенням до членства у Євросоюзі та НАТО".