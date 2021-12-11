У Луцьку батьки два роки не пускають дітей до школи через коронавірус [ Редактировать ]
Два роки удома. У Луцьку перелякана мати не пускає п'ятьох дітей до школи, бо боїться коронавірусу. У соцслужбі кілька разів зауважували жінці, що так не можна. Педагоги вакциновані, є всі необхідні засоби захисту... Згодом батькам виписали штрафи. Але, попри все, дорослі свого рішення так і не змінили. Як повернути дітям можливість навчатися? З'ясовувала Сніжана Сидорук.
Це тринадцята луцька школа, яку вже другий рік поспіль рідко навідують п'ятеро учнів. Усі з однієї сім'ї. Навчаються у різних класах.
Людмила Лавренюк, директорка Луцької загальноосвітньої школи №13:
Двоє першокласників маємо, які вже переросли свій вік, в який мали б іти в школу, маємо дитинку в 2 класі, де їй вже 10 років і маємо 6, 7 клас, де теж вони по віку вже не співпадають.
У цьому навчальному році троє дівчаток та двоє хлопчиків були на уроках лише кілька днів. Через це, - кажуть педагоги, - не встигають за програмою навчання. Зі школярами доводиться працювати психологам.
Марина Заєць, психолог Луцької загальноосвітньої школи №13:
Вони абсолютно спокійні, ніяких агресивних проявів з їх боку немає. Єдине, що видно по їх поведінці, коли вони в школі, що вони дуже несоціалізовані. Вони не звикли спілкуватися з однолітками, не звикли комунікувати. Дуже закриті.
Учителі кажуть: усіляко намагалися переконати багатодітних батьків. Але вони ніяк не погоджуються відпускати дітей на заняття. Мати школярів пояснює це тим, що боїться коронавірусу.
Ольга та Арсен, батьки школярів:
Я не давала дітям ніяких прививок. Я їх боюся давать і як я зараз пущу в школу. В нас дітки ходили, потім захворіли со школи. Місяць уже хворіють діти. Ми боїмося за вірус, за цей ковід.
Батьки вперто ігнорують усі прохання і педагогів, і служби у справах дітей. Щоразу, коли чиновники навідують родину, мати присягається, що пустить дітей до школи. Та жодного разу не виконала обіцянок, - ремствують у соцслужбі.
Федір Шульган, керівник служби у справах дітей Луцької міської ради:
Ситуація не змінилася, діти школу не відвідують в зв'язку з чим міськвідділом поліції були складені і направлені до суду. В результаті чого їх притягнуто до адмінвідповідальності та штраф.
Андрій Подзіров, суддя-спікер Луцького міськрайонного суду:
Це був мінімальний розмір штрафу - тисяча сімсот гривень. Зазначила, що вона свідомо не відпускає своїх дітей до школи через поширення коронавірусної хвороби. Інфекції ковід-19.
І штрафували багатодітну матір уже двічі. Утім, і це не діє, - нарікають педагоги. Бо діти досі вдома. Сім'я на обліку у соцслужбах не перебуває.
-Ми рішали, щоби дали учобу додому, щоб вчились. В діток все є – інтернет, ноутбуки, все, щоб вчились діти вдома вони, не можна так. А чо так. Не дають. При такой жизні, при такому вірусі.
Людмила Лавренюк, директорка Луцької загальноосвітньої школи №13:
Якщо дитинка на початковому рівні - ми не можемо її перевести на сімейну форму навчання. Тим паче, мама неграмотна, мама немає можливості прочитати будь -який документ.
Педагоги переконують - у школі безпечно. Дотримуються всіх карантинних норм. Учителі - вакциновані. Закон про охорону дитинства зобов'язує батьків дати дітям освіту, зазначають фахівці. І попереджають - за новими нормами Сімейного кодексу - батьків, чиї діти не відвідують школу, можуть взагалі позбавити батьківських прав.
по теме
Так учителька однієї зі шкіл на Волині провчила учня, бо той начебто порушував дисципліну. А однокласники все зафільмували й виклали в мережу.
Есть различия в симптомах у детей, заразившихся "Омикроном"
Уроки в непристосованих кабінетах - і туалети... на вулиці. На Миколаївщині вже другий рік не можуть відремонтувати школу.
На Миколаївщині вже другий рік ніяк не можуть відремонтувати школу. Один із корпусів закрили через аварійність. І вже двічі бралися за його відновлення.
У Запоріжжі старшокласниці звіряче побили молодших за себе. Конфлікт стався через хлопця. Розправу над суперницею та її подругами - влаштували просто на подвір'ї школи.