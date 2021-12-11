Мати школярів пояснює це тим, що боїться коронавірусу.

Два роки удома. У Луцьку перелякана мати не пускає п'ятьох дітей до школи, бо боїться коронавірусу. У соцслужбі кілька разів зауважували жінці, що так не можна. Педагоги вакциновані, є всі необхідні засоби захисту... Згодом батькам виписали штрафи. Але, попри все, дорослі свого рішення так і не змінили. Як повернути дітям можливість навчатися? З'ясовувала Сніжана Сидорук.

Це тринадцята луцька школа, яку вже другий рік поспіль рідко навідують п'ятеро учнів. Усі з однієї сім'ї. Навчаються у різних класах.

Людмила Лавренюк, директорка Луцької загальноосвітньої школи №13:

Двоє першокласників маємо, які вже переросли свій вік, в який мали б іти в школу, маємо дитинку в 2 класі, де їй вже 10 років і маємо 6, 7 клас, де теж вони по віку вже не співпадають.

У цьому навчальному році троє дівчаток та двоє хлопчиків були на уроках лише кілька днів. Через це, - кажуть педагоги, - не встигають за програмою навчання. Зі школярами доводиться працювати психологам.

Марина Заєць, психолог Луцької загальноосвітньої школи №13:

Вони абсолютно спокійні, ніяких агресивних проявів з їх боку немає. Єдине, що видно по їх поведінці, коли вони в школі, що вони дуже несоціалізовані. Вони не звикли спілкуватися з однолітками, не звикли комунікувати. Дуже закриті.

Учителі кажуть: усіляко намагалися переконати багатодітних батьків. Але вони ніяк не погоджуються відпускати дітей на заняття. Мати школярів пояснює це тим, що боїться коронавірусу.

Ольга та Арсен, батьки школярів:

Я не давала дітям ніяких прививок. Я їх боюся давать і як я зараз пущу в школу. В нас дітки ходили, потім захворіли со школи. Місяць уже хворіють діти. Ми боїмося за вірус, за цей ковід.

Батьки вперто ігнорують усі прохання і педагогів, і служби у справах дітей. Щоразу, коли чиновники навідують родину, мати присягається, що пустить дітей до школи. Та жодного разу не виконала обіцянок, - ремствують у соцслужбі.

Федір Шульган, керівник служби у справах дітей Луцької міської ради:

Ситуація не змінилася, діти школу не відвідують в зв'язку з чим міськвідділом поліції були складені і направлені до суду. В результаті чого їх притягнуто до адмінвідповідальності та штраф.

Андрій Подзіров, суддя-спікер Луцького міськрайонного суду:

Це був мінімальний розмір штрафу - тисяча сімсот гривень. Зазначила, що вона свідомо не відпускає своїх дітей до школи через поширення коронавірусної хвороби. Інфекції ковід-19.

І штрафували багатодітну матір уже двічі. Утім, і це не діє, - нарікають педагоги. Бо діти досі вдома. Сім'я на обліку у соцслужбах не перебуває.

-Ми рішали, щоби дали учобу додому, щоб вчились. В діток все є – інтернет, ноутбуки, все, щоб вчились діти вдома вони, не можна так. А чо так. Не дають. При такой жизні, при такому вірусі.

Людмила Лавренюк, директорка Луцької загальноосвітньої школи №13:

Якщо дитинка на початковому рівні - ми не можемо її перевести на сімейну форму навчання. Тим паче, мама неграмотна, мама немає можливості прочитати будь -який документ.

Педагоги переконують - у школі безпечно. Дотримуються всіх карантинних норм. Учителі - вакциновані. Закон про охорону дитинства зобов'язує батьків дати дітям освіту, зазначають фахівці. І попереджають - за новими нормами Сімейного кодексу - батьків, чиї діти не відвідують школу, можуть взагалі позбавити батьківських прав.