На прилавке столичного киоска с выпечкой заметили мышь, которая не боялась людей и лакомилась штруделем у них на глазах. Когда именно случился инцидент – неизвестно, однако видео начало распространяться по сети 9 декабря.

Как пишет "Киев оперативный", наглого грызуна они увидели в ларьке Lazzat, которая в основном торгует блюдами восточной кухни. Она расположена недалеко от станции метро "Лесная".

Покупатели, которые снимали грызуна на видео, отметили, что он вовсе не выглядел напуганным и наслаждался свежим яблочным вкусом, сидя у стекла.

При этом продавец киоска никак на это не реагировал и даже не заметил животное.

Хотя то уже успело отгрызть большой кусок от пирога.

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