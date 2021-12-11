В Киеве мышь лакомилась штруделем на витрине киоска (видео) [ Редактировать ]
На прилавке столичного киоска с выпечкой заметили мышь, которая не боялась людей и лакомилась штруделем у них на глазах. Когда именно случился инцидент – неизвестно, однако видео начало распространяться по сети 9 декабря.
Как пишет "Киев оперативный", наглого грызуна они увидели в ларьке Lazzat, которая в основном торгует блюдами восточной кухни. Она расположена недалеко от станции метро "Лесная".
Покупатели, которые снимали грызуна на видео, отметили, что он вовсе не выглядел напуганным и наслаждался свежим яблочным вкусом, сидя у стекла.
При этом продавец киоска никак на это не реагировал и даже не заметил животное.
Хотя то уже успело отгрызть большой кусок от пирога.
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