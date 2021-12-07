В Узбекистане на территории торгово-развлекательного центра произошел мощный взрыв, который спровоцировал разрушения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

Таким образом, детонация случилась около 4 часов утра по местному времени в городе Денау. В двухэтажном здании были разрушены стены.

Отмечается, что в результате взрыва погибли 2 человека, еще 10 получили травмы различной степени тяжести. Известно, что на место трагедии прибыла комиссия во главе с вице-премьер-министром страны Ачилбоем Раматовым.

Читайте также, в городе Днепр произошел взрыв в квартире, которая находилась в пятиэтажном жилом доме. Вначале жители дома услышали хлопок, после чего из квартиры повалил черный дым, в результате возгорания несовместимые с жизнью травмы получили 2 человека.

Кроме того, в Сербии на заводе, где производят ракетное топливо, произошли взрывы. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие, катастрофа случилась в районе Бубань-Поток, который находится недалеко от столицы, очевидцы слышали серию из трех-четырех мощных взрывов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.