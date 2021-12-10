"Укрзализныця" подняла комиссию при покупке билетов: на сколько подорожали поезда [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
С 10 декабря "Укрзализныця" изменила ставки комиссионного сбора при покупке, возврате и резервировании билетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
- Фиксированный сбор повышен с 22 до 30 грн.
- Предусмотрено включение комиссионного сбора - 20 грн - в стоимость билетов на экспресс "Киев - аэропорт "Борисполь", что приведет к удорожанию билетов до 100 грн.
- Снижается размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов: более 30 человек - 50 грн со взрослого пассажира и 35 грн с детей в возрасте до 18 лет (было 80 грн со взрослых и 40 грн с детей, независимо от размера группы).
В "Укрзализныце" подсчитали, что билеты в Украине подорожают всего на 3%. В компании подчеркивают, что не планируют в 2022 году повышать тарифы на пассажирские перевозки, но готовят "более гибкое ценообразование".
Напомним, что в Украине назначили дополнительные поезда на новогодние праздники. "Подробности" опубликовали новое расписание.
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