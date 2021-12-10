С 10 декабря "Укрзализныця" изменила ставки комиссионного сбора при покупке, возврате и резервировании билетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фиксированный сбор повышен с 22 до 30 грн.

Предусмотрено включение комиссионного сбора - 20 грн - в стоимость билетов на экспресс "Киев - аэропорт "Борисполь", что приведет к удорожанию билетов до 100 грн.

Снижается размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов: более 30 человек - 50 грн со взрослого пассажира и 35 грн с детей в возрасте до 18 лет (было 80 грн со взрослых и 40 грн с детей, независимо от размера группы).

В "Укрзализныце" подсчитали, что билеты в Украине подорожают всего на 3%. В компании подчеркивают, что не планируют в 2022 году повышать тарифы на пассажирские перевозки, но готовят "более гибкое ценообразование".

Напомним, что в Украине назначили дополнительные поезда на новогодние праздники. "Подробности" опубликовали новое расписание.