Та не всі держави дружньо стали на бік України. Були й дрібні геополітичні шпильки. Президент Хорватії Зоран Міланович - розкритикував свого прем'єра за відвідування Києва.

Андрій Пленкович - із дводенним візитом приїжджав до нас восьмого грудня. З Володимиром Зеленським - вони підписали декларацію про європейську перспективу України. Це й роздратувало Мілановича - він заявив, що відвідування країни, біля кордонів якої інша держава нарощує військові сили - на межі... шахрайства.

Логіку в цій заяві знайти складно та й навряд чи потрібно. Зеленський у Твіттері йому відповів, що якби понад сто тисяч солдат стояли на рубежі з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит прем'єра України до Загреба - не "шарлатанством", а виявом солідарності й дружби.