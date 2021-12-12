Володимир Зеленський відповів хорватському колезі на закиди про "шахрайство" [ Редактировать ]
Та не всі держави дружньо стали на бік України. Були й дрібні геополітичні шпильки. Президент Хорватії Зоран Міланович - розкритикував свого прем'єра за відвідування Києва.
Андрій Пленкович - із дводенним візитом приїжджав до нас восьмого грудня. З Володимиром Зеленським - вони підписали декларацію про європейську перспективу України. Це й роздратувало Мілановича - він заявив, що відвідування країни, біля кордонів якої інша держава нарощує військові сили - на межі... шахрайства.
Логіку в цій заяві знайти складно та й навряд чи потрібно. Зеленський у Твіттері йому відповів, що якби понад сто тисяч солдат стояли на рубежі з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит прем'єра України до Загреба - не "шарлатанством", а виявом солідарності й дружби.
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