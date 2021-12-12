Війна на Донбасі: цього тижня ворог обстрілював всю лінію розмежування [ Редактировать ]
Як стримували ворога - на фронті цього тижня? Чи було там затишшя - чи навпаки - загострення - на тлі активних міжнародних заяв і переговорів? Весь цей час на Донбасі працював і наш воєнкор Руслан Смещук. Тож далі - його репортаж - про те, чим живе передова, поки політики - говорять.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Під час спостереження прилетіла керована ракета, ПТУР. Заділа бойову позицію там де я вів спостереження - і взривною волною заділо мене.
Це Андрій за позивним "Малий". Йому лише дев'ятнадцять, і це його перша ротація. Власне тому й таке псевдо. Хоча Малий - уже з суворим бойовим досвідом. Не кожний залишиться серед живих - після того, як протитанковий комплекс влучив у бліндаж.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Я відделался так сказать - маленьким испугом. Ну там оглушило, і маленькіє ссадины.
Луганщина. Українські позиції навпроти окупованого Первомайська. Зараз це - стабільно напружений напрямок, і тихо тут не буває.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
З мінометів стріляли, зі стрілецької зброї, із кулеметів.
Цього тижня - їх неодноразово накривали забороненими калібрами. Просто серед білого дня.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Еще соседние позиции слева и справа… Можно сказать по всей нашей линии розмежування, было слышно и пять, и десять километров от нас ложились мины.
Ще частіше - тут зав'язуються кулеметні перестрілки.
І це навіть тоді, коли поблизу чергують патрулі ОБСЄ. Якщо на інших напрямках це часто стримує ворога, то тут - ні.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Тобто що вони задумали - то вони і роблять. Якщо вони задумали що обстріл буде о такій-то годині - значить він і буде.
Іноді тут лунають й інші звуки. Нещодавно супротивник час від часу став вмикати над шанцями… музику. Пізніше вояки здогадалися - для чого.
Позивний "Деник", військовослужбовець Збройних сил України:
Они так прикрывали или переброску техники или выгрузку/загрузку чего-то.
Не музика і не постріли чи розриви. Ось постійні звуки окопного життя зараз:
Багно. Рідке й тягуче. Воно - усюди. І дуже заважає.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Оцей постійний "чвак-чвак" мені здається гірший за "бах-бах". Багнюка навкруги. І військовослужбовці день за днем, тиждень за тижнем - тримають фронт. У таких умовах.
Передова - це лабіринти з окопів, укриттів і часто розтрощених будинків. Зараз усі ці сотні кілометрів ровів і стежин - як болотиста ковзанка.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Ця багнюка - вона дуже слизька, мені здається що навіть більш слизька аніж крига. Ну і впасти - дуже легко. Я взагалі не розумію, коли йде бій - як тут вояки бігають. А під час бою треба бігати. І особливо в темряві. І не падати.
Неймовірно, але здається, що армійці на грязюку під ногами уже й уваги не звертають.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Я не очікував, що поряд з нами будуть жити місцеві. В мене більше боязнь за місцевих. Можуть відкрити вогонь по нас - а зачепити місцевих.
У Віктора - як і нашого першого героя - Андрія, це теж перша фронтова ротація. Каже: присутність цивільних майже на лінії зіткнення - вразила. І не лише його. Бійці часто не можуть відповісти на атаку ворога, щоб не зачепити мирних жителів. І навіть противник іноді не стріляє - з цих самих міркувань.
Позивний "Скальд", військовослужбовець Збройних сил України:
Взагалі вони намагаються не бити по селу зазвичай. Бо там ще є жителі. Але раз на раз не приходиться. Вони вроді і жаліють місцевих, не хочуть їх вбивати, але раз на раз по селу прилітає.
Станиця Луганська. Фронтове містечко, де чи не єдиний чинний в області пункт пропуску. Вже другий тиждень Станиця та її околиці - немов повернулися на початок війни.
Це запис нового артобстрілу. Ворог застосовує комбінацію дрона і мінометів - б'є по армійцях на околиці міста.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми почули, що він дуже низько, почали стріляти. Потім почули два вихода - і поразбігалися по бліндажах.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Перший вибух пролунав. Я подумав що це безпілотник нам прилетів, скинув щось. Потім другий, третій, четвертий і поїхало… Десь хвилин 30 працювали міномети.
Вояки кажуть - це була добре організована атака. Станиця Луганська вже більше як тиждень живе під звуки обстрілів. Ворожі міни вже накривали будинки та підприємства. Є поранені.
Сергій, житель Станиці Луганської:
Сейчас стрельба серьезная, ну а как люди… Прячутся, а потом выходят, когда обстрелы заканчиваются. Вот и все. Так мы живем.
Ну, а на вулицях триває своя - тиха війна. Спершу в місті хтось масово розкидав анонімки зі звинуваченням Збройних сил. Потім - з'явилися листи із закликами захистити людей від обстрілу з боку незаконних збройних формувань.
З доброго - цього тижня на фронті не загинув жоден армієць. Але трьох бійців таки скалічила війна.
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