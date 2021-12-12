Цього тижня на фронті не загинув жоден армієць

Як стримували ворога - на фронті цього тижня? Чи було там затишшя - чи навпаки - загострення - на тлі активних міжнародних заяв і переговорів? Весь цей час на Донбасі працював і наш воєнкор Руслан Смещук. Тож далі - його репортаж - про те, чим живе передова, поки політики - говорять.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Під час спостереження прилетіла керована ракета, ПТУР. Заділа бойову позицію там де я вів спостереження - і взривною волною заділо мене.

Це Андрій за позивним "Малий". Йому лише дев'ятнадцять, і це його перша ротація. Власне тому й таке псевдо. Хоча Малий - уже з суворим бойовим досвідом. Не кожний залишиться серед живих - після того, як протитанковий комплекс влучив у бліндаж.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Я відделался так сказать - маленьким испугом. Ну там оглушило, і маленькіє ссадины.

Луганщина. Українські позиції навпроти окупованого Первомайська. Зараз це - стабільно напружений напрямок, і тихо тут не буває.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

З мінометів стріляли, зі стрілецької зброї, із кулеметів.

Цього тижня - їх неодноразово накривали забороненими калібрами. Просто серед білого дня.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Еще соседние позиции слева и справа… Можно сказать по всей нашей линии розмежування, было слышно и пять, и десять километров от нас ложились мины.

Ще частіше - тут зав'язуються кулеметні перестрілки.

І це навіть тоді, коли поблизу чергують патрулі ОБСЄ. Якщо на інших напрямках це часто стримує ворога, то тут - ні.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Тобто що вони задумали - то вони і роблять. Якщо вони задумали що обстріл буде о такій-то годині - значить він і буде.

Іноді тут лунають й інші звуки. Нещодавно супротивник час від часу став вмикати над шанцями… музику. Пізніше вояки здогадалися - для чого.

Позивний "Деник", військовослужбовець Збройних сил України:

Они так прикрывали или переброску техники или выгрузку/загрузку чего-то.

Не музика і не постріли чи розриви. Ось постійні звуки окопного життя зараз:

Багно. Рідке й тягуче. Воно - усюди. І дуже заважає.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Оцей постійний "чвак-чвак" мені здається гірший за "бах-бах". Багнюка навкруги. І військовослужбовці день за днем, тиждень за тижнем - тримають фронт. У таких умовах.

Передова - це лабіринти з окопів, укриттів і часто розтрощених будинків. Зараз усі ці сотні кілометрів ровів і стежин - як болотиста ковзанка.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ця багнюка - вона дуже слизька, мені здається що навіть більш слизька аніж крига. Ну і впасти - дуже легко. Я взагалі не розумію, коли йде бій - як тут вояки бігають. А під час бою треба бігати. І особливо в темряві. І не падати.

Неймовірно, але здається, що армійці на грязюку під ногами уже й уваги не звертають.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Я не очікував, що поряд з нами будуть жити місцеві. В мене більше боязнь за місцевих. Можуть відкрити вогонь по нас - а зачепити місцевих.

У Віктора - як і нашого першого героя - Андрія, це теж перша фронтова ротація. Каже: присутність цивільних майже на лінії зіткнення - вразила. І не лише його. Бійці часто не можуть відповісти на атаку ворога, щоб не зачепити мирних жителів. І навіть противник іноді не стріляє - з цих самих міркувань.

Позивний "Скальд", військовослужбовець Збройних сил України:

Взагалі вони намагаються не бити по селу зазвичай. Бо там ще є жителі. Але раз на раз не приходиться. Вони вроді і жаліють місцевих, не хочуть їх вбивати, але раз на раз по селу прилітає.

Станиця Луганська. Фронтове містечко, де чи не єдиний чинний в області пункт пропуску. Вже другий тиждень Станиця та її околиці - немов повернулися на початок війни.

Це запис нового артобстрілу. Ворог застосовує комбінацію дрона і мінометів - б'є по армійцях на околиці міста.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми почули, що він дуже низько, почали стріляти. Потім почули два вихода - і поразбігалися по бліндажах.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Перший вибух пролунав. Я подумав що це безпілотник нам прилетів, скинув щось. Потім другий, третій, четвертий і поїхало… Десь хвилин 30 працювали міномети.

Вояки кажуть - це була добре організована атака. Станиця Луганська вже більше як тиждень живе під звуки обстрілів. Ворожі міни вже накривали будинки та підприємства. Є поранені.

Сергій, житель Станиці Луганської:

Сейчас стрельба серьезная, ну а как люди… Прячутся, а потом выходят, когда обстрелы заканчиваются. Вот и все. Так мы живем.

Ну, а на вулицях триває своя - тиха війна. Спершу в місті хтось масово розкидав анонімки зі звинуваченням Збройних сил. Потім - з'явилися листи із закликами захистити людей від обстрілу з боку незаконних збройних формувань.

З доброго - цього тижня на фронті не загинув жоден армієць. Але трьох бійців таки скалічила війна.