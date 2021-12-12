Замміністра МВС Олександр Гогілашвілі втрапив в гучний скандал [ Редактировать ]
Чиновник із навичками колектора вляпався у скандал, в який навіть президент втрутився. Володимир Зеленський закликав Кабмін звільнити заступника міністра внутрішніх справ - Олександра Гогілашвілі.
Чому? Передісторія така. На блокпосту в Краматорську зам влаштував розбірки з правоохоронцями. Там було все - і погрози, і відбірна лайка, і обурення, що підлеглі його... не впізнали. Та ще й посміли зупинити й перевіряти документи. Відео - стало резонансним. Зрештою, Гогілашвілі вибачився в Фейсбуці за, цитую, "надмірну емоційність". Та вже сьогодні в ЗМІ оприлюднили ще одне схоже відео.
Як наприкінці листопада - скандальний зам у Києві лаяв патрульних, які наважились зупинити його авто. І знову чиновника дуже обурювало, що його не впізнали. Вочевидь, тепер Гогілашвілі прославився так, що його впізнають усі. Та чи буде в цьому потреба? Бо крісло під заступником міністра - таки добре захиталося.
Вам просто не понравилось, что я перевернул ваше удостоверение и посмотрел? - Шо с тобой? Я тебе объясню - я считаю не правильным, что не знаешь заместителя министра в лицо. Сейчас ты уже понял, шо я замминистра? Ты прямо ответь. Я вашого посвидчення не бачив, иди сюда, и телефон выключи на***.
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Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував велетенську розбірку на блокпосту в Краматорську. Невдоволення чиновника викликало невинне прохання правоохоронців - показати документи.
Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили попал в скандал из-за ссоры с правоохранителями
В сети опубликовали новое видео с заместителем министра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили. Инцидент произошел 24 ноября 2021 года. Патрульные полицейские остановили автомобиль чиновника для проверки документов. Это разозлило замминистра, который начал оскорблять копов и спрашивать, почему они "не узнали начальство"
Видео общения чиновника с полицейскими выложили в сеть. На нем дежурящие на блокпосту силовики пытаются объяснить Гогилашвили, почему они его остановили и просят предъявить документы. Чиновник на это возмущается, что его не узнали, интересуется, видели ли они его фото
Послання президента до Верховної Ради для нашої держави традиційне. Воно навіть прописане у Конституції.