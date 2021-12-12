Чиновник із навичками колектора вляпався у скандал, в який навіть президент втрутився. Володимир Зеленський закликав Кабмін звільнити заступника міністра внутрішніх справ - Олександра Гогілашвілі.

Чому? Передісторія така. На блокпосту в Краматорську зам влаштував розбірки з правоохоронцями. Там було все - і погрози, і відбірна лайка, і обурення, що підлеглі його... не впізнали. Та ще й посміли зупинити й перевіряти документи. Відео - стало резонансним. Зрештою, Гогілашвілі вибачився в Фейсбуці за, цитую, "надмірну емоційність". Та вже сьогодні в ЗМІ оприлюднили ще одне схоже відео.

Як наприкінці листопада - скандальний зам у Києві лаяв патрульних, які наважились зупинити його авто. І знову чиновника дуже обурювало, що його не впізнали. Вочевидь, тепер Гогілашвілі прославився так, що його впізнають усі. Та чи буде в цьому потреба? Бо крісло під заступником міністра - таки добре захиталося.