Аварія за аварією. І одна - жахливіша за іншу. 13 загиблих і семеро травмованих біля Чернігова. Двоє жертв і шестеро потерпілих під Тернополем.

І ось сьогодні - знову ДТП. Авто у центрі Луцька на шаленій швидкості в'їхало в натовп людей, які саме переходили дорогу по зебрі. Постраждали - четверо, серед них - і дитина. Одна жінка в реанімації. А за кермом машини - був... неповнолітній. Узяв автівку в батьків покатати двох друзів. Після наїзду на містян, усі - втекли!

Та їх затримали патрульні. Про тиждень аварій та скандалів - Інна Томіна.

Аварія, яка сталася в понеділок зранку - приголомшила вся країну. На швидкості лоб у лоб зіткнулися багатотонна вантажівка і повна маршрутка людей. Остання була рейсова і прямувала до Чернігова.

В'ячеслав Вернидуб, заступник начальника ГУ ДСНС у Чернігівській області:

Вантажівка виїхала на зустрічну колію автобуса і проізошла страшна аварія.

Удар був настільки сильним, що ваговоз навіть розвернуло. Більшість пасажирів бусу викинуло на дорогу, решту - затисло в салоні. Щоб витягти постраждалих з-під купи заліза, знадобилося три команди рятувальників.

Одинадцятеро людей загинули на місці, ще двоє згодом померли у лікарнях. Семеро потерпілих досі на лікарняних ліжках. Легких пацієнтів - нема.

Владислав Кухар, генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2:

Стан від середньої тяжкості до дуже-дуже важкого. Троє з них прооперовані.

Водій маршрутки теж загинув. Кермувальник вантажівки - уцілів. Його вже відправили в СІЗО на два місяці. Чоловікові загрожує до 10 років за ґратами. Тим часом обласна влада пообіцяла родичам загиблих страхові виплати. Щоправда, про які суми йдеться - наразі невідомо. Причини трагедії - вивчатиме спеціальна урядова комісія. Та очільник МВС вже пообіцяв наслідки.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на "лисій гумі" або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. А також тих, хто, перевищує швидкісний режим та правила маневрування, не думаючи ні про свою безпеку, ні про безпеку інших учасників руху.

Та вже наступного дня сталася нова смертельна аварія, і знову з бусом. Цього разу на Тернопільщині. Рейсовий автобус "Тернопіль-Кременець" не розминувся з легковиком. У бусі на той момент їхало восьмеро людей. Двоє - водій та пасажирка - загинули, шістьох - шпиталювали. Там одночасно довелось відкрити аж чотири операційні. За даними поліції, це вантажний бус, перероблений в пасажирський. Обидва водії - тверезі. Хто з них спровокував трощу? - досі невідомо.

А це вже середина тижня. Рясні дощі, мокрий сніг, перепади температур перетворили шляхи на ковзанку. У Києві через обмерзання дротів тролейбуси цілий день - стоять!

Руслан, водій тролейбуса:

Час, два, уже четыре часа чекаємо команди, машины ехать не могут, нету контакта с наприжением.

На трасах ситуація ще складніша. Багато машин опинилися в рівчаках. На Хмельниччині одних зносило з дороги, інші - застрягали в снігу.

Віталій Гречанюк, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи ГУ ДСНС України в Хмельницькій області:

Рятувальники визволили зі снігової пастки карету "швидкої", на борту якої перебував хворий.

А це вже дорога на Вінницю. Тут теж автівки не їздили, а - ковзали.

Буксували ваговози й на Буковині. Одну з вантажівок занесло задніми колесами в кювет. Інша - не могла заїхати на підйом на крижаній дорозі й перекрила рух. Негода вирувала й на Рівненщині та Прикарпатті. Особливо небезпечна ситуація на перевалах і в горах.

Гелікоптер Мі-8, щонайменше 33 машини та 90 рятувальників і волонтерів - цього тижня кілька діб прочісували Карпати. Шукали чоловіка, який з товаришами пішов у гори покататися на снігоходах. Чоловіки місцеві. Ландшафт добре знали. Однак через хуртовину один відокремився від гурту. Після ночі блукання двом приятелям таки пощастило вийти до найближчого села.

Роман, житель Закарпаття:

Ми вже там якимись чином спустилися вниз. Робили зарядку, віджималися, іначе всьо. Скинули геопозицію де він, в МНС подзвонили, визвали, потому залишили йому іще один снігоход і включену фару.

Загублений чоловік устиг сам зателефонувати рятувальникам і повідомити свої координати. Але виявили на цьому місці лише перекинутий снігохід. Після трьох діб пошуки закінчились. Без гепі-енду.

Наталія Батир, речниця ДСНС у Закарпатській області:

Однією із пошукових груп до складу якої входили волонтери, а також гірські рятувальники, під час зондування поверхні було знайдено тіло 50 річного громадянина, пошуки якого тривали аж три доби.

Через небезпечні примхи погоди рятувальники закликали туристів не підійматися в гори.

Ця резонансна історія почалася п'ять років тому. Навесні 2016 року Тарас Позняков їхав зі Львова до Києва. Через популярний додаток узяв двох попутників. Та столиці хлопець не дістався. У київських гаражах знайшли тільки його закривавлену "Ауді".

Машину там знайшли в гаражі. Ну кажуть там було. - А що було? - Ну кров там якась була видно.

Після огляду іномарки експерти дійшли висновку - в Тараса стріляли щонайменше тричі. Пізніше з'ясували - його попутниками були колишні бійці "Правого сектору" із Закарпаття. Один згодом підірвався на гранаті. Іншого вдалося затримати. Та він у скоєному - до останнього не зізнавався.

Какое тело? Вы что сдурели? Тарас где-то загорает в Гаграх, а вы мне "довічне позбавлення волі".

Зрештою, після кількох років судової тяганини чоловік отримав довічне! А слідчі розшукали тіло Тараса Познякова. убивці заховали його між селищами Бузова та Гурівщина. Правоохоронці кажуть, рельєф землі за п'ять років змінився, а ще на місці злочину - виросло стихійне сміттєзвалище. Тож використовували й георадари, і спецтехніку Міноборони.

Роксолана Яворська, речниця Служби безпеки України:

Його знайшли на початку року, ближче до теплої пори року. Тривала медична експертиза, досудові експертизи й лише зараз слідчі СБУ дозволили оприлюднити дані про це, що це дійсно тіло Тараса Познякова.

Та справа Тараса Познякова досі не закрита. Слідство так і не встановило причину розправи. Раніше брали до уваги професійну діяльність Познякова, який був помічником судді. Розглядали і ймовірний конфлікт через несплату за проїзд. Та зараз додалася ще одна версія - замовне убивство!