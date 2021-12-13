Такого в Америці, яка часто потрапляє під удар стихій, не бачили давно.

Десятки загиблих і масштабні руйнації. На середньому заході Америки за один вечір вирували... 30 торнадо. Наслідки - катастрофічні. Збитки і число жертв поки що оцінити складно - людей досі шукають під завалами. Більше про стихійне лихо розкаже Катерина Кравець.

Сотні зруйнованих будинків. Десятки загиблих. Такого в Америці, яка часто потрапляє під удар стихій, не бачили давно. За один вечір п'ятниці лише за кілька годин на Середній Захід налетіли майже 30 торнадо.

Ось це невелике містечко на 10 тисяч людей, Мейфілд, у Кентуккі, стало основною мішенню. Тут руйнації наймасштабніші - і найбільше жертв. На тамтешньому заводі свічок обвалився дах. І під його уламками загинули щонайменше 70 людей! Сорок вдалося врятувати.

Енді Бешир, губернатор штату Кентуккі:

Це найсмертоносніші смерчі, які коли-небудь вирували в Кентуккі. Ми втратили своїх громадян. У нас офіційно підтверджено понад 70 загиблих. Але насправді їх може бути більш як сотня.

Реанімація Мейфілда стала справжнім викликом і для людей, і для влади. У містечку, крім заводу зруйновані житлові будинки, і ще поліційний відділок та пожежна частина. А у всьому штаті десятки тисяч людей залишилися без води та електрики. У Кентуккі - надзвичайний стан.

Девід Норсворті, житель зруйнованого Мейфілда:

Я й гадки не мав, що ураган вдарить так сильно. Думав, ну, підніметься вітер - і все. Але щоб таке! Ніколи цього не було! Будівля суду зруйнована. Все розтрощене. Все наше містечко!

Мітчел Фоулер, житель зруйнованого Мейфілда:

У мене був ресторан цілих 38 років. Сімейний бізнес, який залишився після батьків. Тут працювали мої діти. А тепер - нема нічого!

За даними ЗМІ, в Ілінойсі під час торнадо зникли двоє дітей. Пізніше їх знайшли у ванні. Припускають, її винесло з будинку буревієм. В іншому місті через сильний ураган зійшов з рейок потяг.

Джо Байден заявив, що уряд зробить усе, щоби допомогти районам, постраждалим від торнадо.

Джо Байден, президент США:

Я від самого початку ретельно стежу за ситуацією. Я на зв'язку з очільниками штатів, які постраждали від стихії - це Арканзас, Іллінойс, Кентуккі, Міссурі та Теннессі. Нинішні торнадо стали одними з найпотужніших в історії нашої країни.

Збитки від стихії наразі оцінюють. Та продовжують шукати зниклих безвісти.